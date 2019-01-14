Две команды из Сарапула выступят на Международном фестивале КВН в Сочи

«КиВиН-2019» проходит с 12 по 25 января.

Сарапул. Удмуртия. Свои силы на самом массовом мероприятии Международного союза КВН испытают две команды из Сарапула. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, 30-й Международный фестиваль команд Клуба веселых и находчивых «КиВиН-2019» проходит с 12 по 25 января в Сочи пройдет.

Команда из Сарапула «Ваше право» является чемпионом Лиги ИжГТУ, а команда «Квартира имени Калашникова» - двукратными вице-чемпионы Сарапульского клуба веселых и находчивых, а также бронзовые призёры Лиги ИжГТУ.

Отметим, что Сочинский фестиваль - самое важное и самое массовое мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это старт сезона для любой команды, вне зависимости от её заслуг. Именно поэтому на фестиваль ежегодно приезжают сотни команд из России и из-за рубежа. Международный фестиваль команд «КиВиН» проходит в Сочи ежегодно с 1990 года.