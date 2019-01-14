play
pause
  • $ 66.92 ↑
  • € 77.13 ↓

Две команды из Сарапула выступят на Международном фестивале КВН в Сочи

09:30, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
09:30, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
141
0
#Сарапул\n#молодежь\n#Удмуртия\n#Сочи\n#КВН\n#КВН Удмуртии
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
141
0

«КиВиН-2019» проходит с 12 по 25 января.

Сарапул. Удмуртия. Свои силы на самом массовом мероприятии Международного союза КВН испытают две команды из Сарапула. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, 30-й Международный фестиваль команд Клуба веселых и находчивых «КиВиН-2019» проходит с 12 по 25 января в Сочи пройдет.

Команда из Сарапула «Ваше право» является чемпионом Лиги ИжГТУ, а команда «Квартира имени Калашникова» - двукратными вице-чемпионы Сарапульского клуба веселых и находчивых, а также бронзовые призёры Лиги ИжГТУ.

Отметим, что Сочинский фестиваль - самое важное и самое массовое мероприятие года для всего Международного союза КВН. Это старт сезона для любой команды, вне зависимости от её заслуг. Именно поэтому на фестиваль ежегодно приезжают сотни команд из России и из-за рубежа. Международный фестиваль команд «КиВиН» проходит в Сочи ежегодно с 1990 года.

09:30, 14 января, 2019
Дмитрий Стрелков
141
0
#Сарапул\n#молодежь\n#Удмуртия\n#Сочи\n#КВН\n#КВН Удмуртии

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Житель Ижевска лишился квартиры и 600 тыс рублей в результате кредитных махинаций

14:01, 08 января, 2019
3910

В одной простынке: в Удмуртии отец передал матери полуторагодовалого сына без одежды

2883
12:35, 10 января, 2019

Работу лесопилок в Удмуртии возьмут под контроль

2352
13:00, 08 января, 2019

Первое открытое заседание по делу Александра Соловьева прошло в Удмуртии

2332
14:55, 09 января, 2019

В Ижевске появилась улица имени актера Юрия Богатырева

2056
16:30, 11 января, 2019

В Совфеде прокомментировали рост зарплат бюджетников в 2019 году

17:50, 09 января, 2019
2005

Родившегося у матери в коме малыша отправят в Москву

1816
13:25, 09 января, 2019

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

1679
14:40, 07 января, 2019

Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

1591
16:06, 11 января, 2019

В морг одной из больниц Амурской области привезли живую пенсионерку

1183
12:16, 12 января, 2019

Британские врачи назвали главные симптомы рака

12:34, 12 января, 2019
2856

В Японии ввели налог на выезд из страны

1257
16:37, 07 января, 2019

Похитители жены норвежского миллионера потребовали выкуп в 10,3 млн долларов криптовалютой

1073
16:48, 09 января, 2019

Работники украинского военкомата похитили крымского футболиста и отправили на медкомиссию

885
13:40, 10 января, 2019

Появилось видео дрейфующего горящего судна с тысячами автомобилей на борту

810
12:36, 09 января, 2019