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Поражение «Ижстали», претензии к правительству и польский остров: что произошло минувшей ночью

08:00, 14 января, 2019
08:00, 14 января, 2019
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#спорт\n#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#хоккей\n#опрос\n#Казань\n#Удмуртия\n#отставка\n#Польша
Фото: vk.com/hc_bars_kazan
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Информационное агентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Журналисты «Сусанина» начинают день с традиционного обзора новостей, которые вы могли пропустить.

Коротко о погоде:

В понедельник, 14 января, синоптики обещают ветер с порывами до 5-10 метров в секунду и небольшой снег. Утром столбики термометров не поднимутся выше -11, -16 градусов, днём будет чуть теплее – от -8 до -13 градусов.

Поражение «Ижстали»:

Хоккейный клуб «Ижсталь» потерпел выездное поражение от «Барса». Основное время матча закончилось со счетом 3:3, однако в овертайме удачливее оказались хозяева льда. В составе «сталеваров» отличились дважды Валерий Горшков и Валентин Макаров. Решающую шайбу в ворота клуба из столицы Удмуртии забросил Максим Пестушко.

На данный момент «Ижсталь» находится на 27 месте в ВХЛ. Команда провела 40 игр в регулярном чемпионате и набрала 29 очков.

Отставка правительства:

Более половины опрошенных «Левада-центром» россиян выступают за отставку правительства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные, поступившие в редакцию. Издание уточняет, что основные претензии к кабинету министров – рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости.

57% опрошенных считает, что кабмин не способен решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, еще 46% респондентов полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения.

Кроме этого более трети опрошенных убеждены в том, что правительство «не может справиться с кризисом в экономике». При этом у 7% граждан нет претензий, связанных с деятельностью кабинета министров.

Опрос проведен 13-19 декабря 2018 года. В нем приняли участие 1600 человек из 136 населенных пунктов в возрасте от 18 лет.

Польский остров:

Польша планирует создать искусственный остров в Калининградском заливе, пишут СМИ. Как сообщает RT, его хотят возвести для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

Среди источников, опубликовавших данную информацию крупнейший польский портал Onet, который ссылается на тендерную документацию правительственных структур.

Остров будет иметь форму эллипса, его высота составит 2—3 метра над уровнем моря, площадь будет равна 181 га.

«Строительство объекта оценивается в 880 млн польских злотых (около 16 млрд рублей)», - пишет RT. В сентябре прошлого года также говорилось о том, что Польша планируют начать строительство канала через Балтийскую косу.

08:00, 14 января, 2019
178
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#спорт\n#Правительство\n#строительство\n#Ижевск\n#хоккей\n#опрос\n#Казань\n#Удмуртия\n#отставка\n#Польша

 

 

 


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