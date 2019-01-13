Куриные яйца в Удмуртии подорожали на треть

Перед Новым годом цены на яйца выросли во многих регионах страны.

Ижевск. Удмуртия. Куриные яйца в Удмуртии в декабре 2018 года подорожали почти на треть. Об этом сообщает Росстат.

Согласно его данным, перед Новым годом цены на яйца выросли во многих регионах страны.

«При этом в 30 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) яйца подорожали на 20% и более», - отмечается в сообщении.

Лидерами роста стали Удмуртская Республике (31%), Марий Эл (29,5%), Орловская и Калининградская области (28,3%).

В группе плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы – на 37,2%, помидоры – на 22,5%, капуста белокочанная – на 20,0%, картофель – на 9,9%, лук репчатый – на 9,5%.