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На поезд Ижевск-Москва можно будет купить невозвратный билет

17:19, 12 января, 2019
Дарья Саушина
17:19, 12 января, 2019
Дарья Саушина
832
0
#Ижевск\n#транспорт\n#РЖД\n#тарифы и цены
Фото: пресс-служба главы Удмуртии
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Ожидается, что его цена будет на 5-20% ниже обычной стоимости.

Ижевск. Удмуртия. На поезд сообщением Ижевск-Москва можно будет купить невозвратные билеты. Как сообщает газета РЖД «Гудок», это направление вошло в пилотный проект. С 20 января пассажиры смогут приобрести билеты, которые невозможно сдать, с экономией 5-20%. В авиаперевозках подобная система действует с 2014 года. Стоимость поездки по невозвратному билету будет снижена за счет меньшего размера тарифной составляющей цены билета. Стоимость сервисных услуг останется неизменной.

В настоящее время билеты на поезд Ижевск-Москва стоят от 1 499 рублей за верхнее место и от 2 131 рубля за нижнее место. В декабре 2018 года в столицу начали ходить двухэтажные вагоны.

Помимо ижевского направления «пилот» с невозвратными билетами опробуют на маршруте Москва-Воронеж.

17:19, 12 января, 2019
Дарья Саушина
832
0
#Ижевск\n#транспорт\n#РЖД\n#тарифы и цены

 

 

 


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