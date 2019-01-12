На поезд Ижевск-Москва можно будет купить невозвратный билет

Ожидается, что его цена будет на 5-20% ниже обычной стоимости.

Ижевск. Удмуртия. На поезд сообщением Ижевск-Москва можно будет купить невозвратные билеты. Как сообщает газета РЖД «Гудок», это направление вошло в пилотный проект. С 20 января пассажиры смогут приобрести билеты, которые невозможно сдать, с экономией 5-20%. В авиаперевозках подобная система действует с 2014 года. Стоимость поездки по невозвратному билету будет снижена за счет меньшего размера тарифной составляющей цены билета. Стоимость сервисных услуг останется неизменной.

В настоящее время билеты на поезд Ижевск-Москва стоят от 1 499 рублей за верхнее место и от 2 131 рубля за нижнее место. В декабре 2018 года в столицу начали ходить двухэтажные вагоны.

Помимо ижевского направления «пилот» с невозвратными билетами опробуют на маршруте Москва-Воронеж.