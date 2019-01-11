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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 11 января, 2019
Ксения Чернова
18:00, 11 января, 2019
Ксения Чернова
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#медицина\n#общество\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#зарплата\n#цирк\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей рабочей недели от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Первая рабочая неделя 2019 года подошла к концу в Удмуртии. Корреспонденты ИА «Сусанин» подводят информационные итоги минувших трех дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Uploaded by ИА Сусанин on 2019-01-11.


Дело экс-главы:

Первое открытое заседание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева прошло в республике 9 января. Рассмотрение дела отложили на конец месяца. Защита попросила дополнительное время для изучения материалов.

Смертельное ДТП:

В тот же день Сусанин рассказал, что в Удмуртии после гибели пятерых человек в ДТП возбудили уголовное дело. Авария произошла на трассе в Можгинском районе в новогодние праздники.

Медики без зарплаты:

Также в Удмуртии возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы медперсоналу. Деньги не могли получить сотрудники Якшур-Бодьинской районной больницы. Сумма задолженности составила более полумиллиона рублей.

Фестивалю быть:

В пятницу, 11 января, стало известно, что в Ижевске вновь пройдет международный цирковой фестиваль. Он стартует 6 марта и продлится пять дней. На арене выступят около 200 артистов из 15 стран мира.

Потепление:

В выходные в Удмуртию придет потепление. В республике усилится ветер, начнется метель. На дорогах ожидаются снежные заносы. В субботу будет не холоднее -8 градусов.

18:00, 11 января, 2019
Ксения Чернова
745
0
#медицина\n#общество\n#Александр Соловьев\n#Ижевск\n#зарплата\n#цирк\n#погода\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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