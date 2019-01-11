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В Глазове за 2018 год появилось 147 многодетных семей

08:30, 11 января, 2019
Дмитрий Стрелков
08:30, 11 января, 2019
Дмитрий Стрелков
537
0
#дети\n#семья\n#Глазов\n#Удмуртия\n#рождаемость
Фото: pixabay.com
537
0

Всего в городе за год родилось 848 детей.

Глазов. Удмуртия. 147 многодетных семей появилось в Глазове за 2018 год. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, почти половина детей, появившихся на свет в минувшем году в городе, - вторые дети в семьях, а каждый пятый новорождённый стал третьим ребёнком у родителей.

По данным Управления ЗАГС, в 2018 году в Глазове родилось 848 детей (442 мальчика и 406 девочек), из них 262 - первенцы, 408 - вторые дети в семье, 147 семей с появлением ребёнка стали многодетными, 24 новорождённых стали четвертыми детьми в семье, 5 малышей - пятыми, двое - шестыми детьми в семьях.

За минувший год в городе родилось 6 двоен и 1 тройня. 198 детей рождено матерями, не состоящими в браке, в том числе несовершеннолетними - 3. Восемь детей рождены у родителей, которые не являются гражданами России.

08:30, 11 января, 2019
Дмитрий Стрелков
537
0
#дети\n#семья\n#Глазов\n#Удмуртия\n#рождаемость

 

 

 


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