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Новые спортивные стадионы в Ижевске, яйца девятками и ликвидация компании Дурова: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
08:00, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
693
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#образование\n#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#новости\n#происшествие
Фото: pixabay.com
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Информагентство «Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Короткая рабочая неделя подходит к концу, а пока вы планируете предстоящие выходные, «Сусанин» расскажет о том, что произошло в мире минувшим вечером.

Новый стадион

Два новых межшкольных стадиона построят в Ижевске в 2019 году по федеральной программе «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации». Как сообщает пресс-служба администрации города, планируется реконструкция площадок у гимназии № 56 и школы № 74.

Подготовка к строительству уже началась: разработана проектная документация, в ближайшее время будет запущена процедура торгов для определения подрядчиков.

На обновленных стадионах появятся футбольное поле с искусственным покрытием и дренажной системой, круговая и линейная беговая дорожки с резиновым покрытием, универсальная площадка, площадка с тренажерами, площадка для общефизической подготовки и др.

Стоимость строительства стадиона у гимназии № 56 составляет 20 760 тыс. рублей, из них 10 759 тыс. рублей - из федерального бюджета, 8 963 тыс. рублей - из республиканского, 1 038 тыс. рублей - из муниципального. У школы № 74 – 18 878 тыс. рублей, из них 10 049,7 тыс. рублей - из федерального бюджета, 7 858,3 тыс. рублей - из республиканского, 970 тыс. рублей - из муниципального.

Яйца по девять штук

В российских магазинах начали продавать яйца в упаковках по девять штук. Фото новой коробки появилось в социальных сетях.

Как пишет «Российская газета», в начале декабря в российских магазинах выросли цены на куриные яйца. По мнению экспертов, главной причиной роста цен стало желание торговых сетей быстрее получить прибыль из-за вероятного повышения спроса на продукт перед новогодними праздниками.

Однако, как заявил в интервью изданию управляющий партнёр компании Agro and Food Communications Илья Березнюк, на российском рынке очень много предложений по куриному яйцу, а иногда даже прослеживается его избыток.

В декабрь газета «Известия» сообщала, что в 2019 году в России ожидается рост цен на бензин, вино, сигареты и автомобили.

Telegram

Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор. Как сообщают РИА Новости, официальные причины закрытий компании не называются.

Напомним, что в апреле прошлого года Роскомнадзор после решения суда приступил к блокировке работы мессенджера Telegram из-за отказа предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений. У многих пользователей программа при этом продолжает работать. В ведомстве заявляют, что принимают меры с целью повышения эффективности блокировки приложения.

08:00, 11 января, 2019
Диана Ворончихина
693
0
#образование\n#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#цены\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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