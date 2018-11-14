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Белорусский Ник Вуйчич Алексей Талай рассказал ижевским студентам, как жить и не сдаваться

17:40, 14 ноября, 2018
Диана Ворончихина
17:40, 14 ноября, 2018
Диана Ворончихина
57
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#новости
Фото: susanin.news
57
0

Человек без рук и без ног своим примером вдохновляет людей во всем мире.

Ижевск. Удмуртия. Алексей Талай из Белоруссии, который уже много лет живет без рук и ног, провел для студентов из Ижевска лекцию о том, как выжить в тяжелой жизненной ситуации и добиться успеха. Встреча прошла в среду, 14 ноября, в Удмуртском государственном университете в рамках Международных парадельфийских игр.

Алексею Талаю 36 лет. Он отец четверых детей, успешный бизнесмен, оратор, благотворитель и спортсмен, но так было не всегда. В 16 лет с ним произошла трагедия, которая полностью изменила его жизнь. Студент железнодорожного техникума подорвался на мине и лишился конечностей. Алексей не знал как дальше жить и был в полном отчаянии. Бесконечная карусель больниц, долгая реабилитация в Германии изматывали, но он нашел в себе силы идти дальше и стать успешным. В этом Талаю помогла его семья и друзья, а теперь он и сам помогает людям.

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«Самое главное – это не отступать и не сдаваться. Нужно адекватно воспринимать действительность, стараться понимать, что тяжелые времена рано или поздно закончатся. Мы должны все эти испытания пройти достойно и тогда внутри у нас останется благодать и радость от того, что мы это прошли, мы смогли с этим справиться. И вот моя судьба она показывает, что нет ничего невозможного, главное работать и не чувствовать себя жертвой, а чувствовать себя защитником своей семьи, своих родных и близких и дать им максимум того, что ты можешь», - сказал Алексей Талай.  

Сегодня его часто сравниваю с знаменитым Ником Вуйчичем. Алексей Талай ездит по всему миру с мотивационными лекциями и уделяет много времени работе с молодежью.

17:40, 14 ноября, 2018
Диана Ворончихина
57
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#новости

 

 

 


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