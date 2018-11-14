Удмуртия в минуту: увольнение Александра Прасолова и новое амплуа Туктамышевой

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртии Александра Прасолова освободили от занимаемой должности. Это связано с истечением срока трудового договора.

Долги чиновников:

Около 20 млн рублей по налогам задолжали чиновники Удмуртии за 2016 год. С госслужащими ведут отдельную работу по ликвидации долгов. Напомним, что жители Удмуртии должны заплатить налоги до третьего декабря.

Смертельное ДТП:

Иномарку на трассе в Удмуртии засыпало бревнами из опрокинувшегося «КамАЗа». В результате погиб водитель легкового авто, а пассажирка грузовика с травмами попала в больницу. Авария произошла в Вавожском районе.

Мошенничество на миллион:

Ижевского шоумена Егора Булдакова заподозрили в мошенничестве на сумму порядка 1 млн рублей. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Потерпевшими признали 7 человек.

Новое амплуа:

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева попробует себя в роли комментатора канала «Матч ТВ». Она будет освещать Гран-при в Москве. На этих стартах выступит другая представительница республики – олимпийская чемпионка Алина Загитова.