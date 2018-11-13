Ежегодно из республики вывозят большие партии деревьев в различные регионы страны и за рубеж.

Ижевск. Удмуртии. 200 ёлок отправят из Удмуртии в Казахстан. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора Удмуртской Республике и Кировской области, саженцы уже прошли карантинный фитосанитарный контроль.

«При осмотре саженцев признаки заражения не выявлены, карантинные организмы не обнаружены <…>. Подготовленный к отправке посадочный материал соответствовал требованиям, применяемым при лесовосстановлении: у всех саженцев густая зеленая хвоя, островершинная густая крона, прямые неповрежденные стволики без лишайников», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что ежегодно из Удмуртии вывозят большие партии деревьев в различные регионы страны и за рубеж. Так, в апреле в Казахстано отправили 100 берез, 53 ели и 52 сосны.