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200 ёлок отправят из Удмуртии в Казахстан

15:00, 13 ноября, 2018
Ксения Чернова
15:00, 13 ноября, 2018
Ксения Чернова
82
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#Ижевск\n#экология\n#Казахстан\n#Удмуртия
Фото: Wikimedia Commons
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Ежегодно из республики вывозят большие партии деревьев в различные регионы страны и за рубеж.

Ижевск. Удмуртии. 200 ёлок отправят из Удмуртии в Казахстан. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора Удмуртской Республике и Кировской области, саженцы уже прошли карантинный фитосанитарный контроль.

«При осмотре саженцев признаки заражения не выявлены, карантинные организмы не обнаружены <…>. Подготовленный к отправке посадочный материал соответствовал требованиям, применяемым при лесовосстановлении: у всех саженцев густая зеленая хвоя, островершинная густая крона, прямые неповрежденные стволики без лишайников», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что ежегодно из Удмуртии вывозят большие партии деревьев в различные регионы страны и за рубеж. Так, в апреле в Казахстано отправили 100 берез, 53 ели и 52 сосны.

15:00, 13 ноября, 2018
Ксения Чернова
82
0
#Ижевск\n#экология\n#Казахстан\n#Удмуртия

 

 

 


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