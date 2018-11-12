Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В понедельник пожарные Удмуртии рассказали, что до конца года проверят три крупных объекта на соблюдение норм пожарной безопасности. Речь идет о торговом центре «Омега», драматическом театре и пивоварне Welten в Ижевске.

Удмуртия в минуту: проверка торговых объектов пожарными и опасность тонкого льда Итоги дня в Удмуртии. Подробнее: http://susanin.news

Народное мнение:

Информагентство «Сусанин» выпустило новый эпизод программы «Черное и белое». На этот раз народные эксперты обсудили повышение тарифа на вывоз мусора. Однако ни один из них не смог сказать, сколько платит за эту услугу сейчас.

Тонкий лёд:

Жителей Удмуртии предупредили об опасности тонкого льда. Так, в Камбарском районе семилетний мальчик утонул, провалившись под лед. По данному факту следователи проводят проверку.

Ночное убийство:

Житель Удмуртии застрелил из обреза водителя, который отказался везти его за водкой. Инцидент произошел в Гольянах. Тело убитого мужчины злоумышленник утопил в Каме, а автомобиль сжег.

О погоде:

Ветреная погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни. При этом в республике будет теплее, чем в минувшие выходные. В будние дни осадков в регионе не ожидается, а вот в субботу, 17 ноября, пойдет снег.