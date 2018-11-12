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Черное и белое: ижевчане удивлены нововведениями в мусорной отрасли

16:17, 12 ноября, 2018
Марат Газизуллин
16:17, 12 ноября, 2018
Марат Газизуллин
523
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#видео\n#Удмуртия
523
0

Новое видео информационного агентства «Сусанин» посвящено обсуждению с обычными ижевчанами новостей о росте расценок на утилизацию бытового мусора.

Ижевск. Удмуртия. ООО «Спецавтохозяйство» стало региональным оператором по обращению с мусором в Удмуртии. Уже с 1 января 2019 года компания будет отвечать за все твердые коммунальные отходы на территории республики. Регионального оператора избрали на 10 лет на конкурсе, который прошел в апреле 2018 года.

В мае «Спецавтохозяйство» и правительство республики подписали соглашение, по которому уже с 1 января будет действовать новый, более высокий тариф на вывоз и утилизацию мусора во всем регионе. «САХ» уже представил новый тариф, который предстоит согласовать властям Удмуртии. По проекту, жители частных домов должны платить 166 рублей с одного человека, а проживающие в многоквартирных домах - 7 рублей 54 копейки с одного квадратного метра жилой площади. По подсчетам специалистов «Спецавтохозяйства», стоимость утилизации мусора вырастет примерно в 2,5 раза.

Обсуждение в социальных сетях этой новости показало, что если правительство Удмуртии согласует новые расценки, то расходы на утилизацию у многих вырастут очень заметно, более чем в три раза.

Сердца авторов программы «Черное и белое» наполнились благодарностью к согражданам, которые в большинстве согласились с необходимостью сортировки мусора, который можно использовать после переработки. Более того, бытовые эксперты даже выразили недоумение тем фактом, что стоявшие еще недавно в Ижевске контейнеры для сбора стекла и пластика, исчезли в неизвестном направлении.

Практически ни один встреченный на улице эксперт не смог вспомнить сумму, которую платит сейчас за вывоз бытовых отходов. Есть и те, которые не оплачивают утилизацию мусора, потому что, например, в сельской местности эту услугу просто никто не оказывает. При этом большинство опрошенных корреспондентом информагентства «Сусанин» ижевчан высказались против повышения расходов.

Повышение тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-12.


16:17, 12 ноября, 2018
Марат Газизуллин
523
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#тарифы и цены\n#видео\n#Удмуртия

 

 

 


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