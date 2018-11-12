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Ветреная погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни

14:10, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
14:10, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
302
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#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#ветер\n#тепло
Фото: pixabay.com
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К пятнице температура воздуха поднимется до -1, -4 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Ветреная погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в среду, 14 ноября, порывы ветра достигнут 8-13 м/с.

Синоптики прогнозируют потепление. Так, в первой половине недели ночью ожидается -8, -13 градусов, к пятнице температура повысится до -4, -9. Днем 16 ноября прогнозируется -1, -4 градуса.

Всю неделю сохранится сухая погода. В субботу могут пройти осадки в виде снега.

14:10, 12 ноября, 2018
Анна Торхова
302
0
#Ижевск\n#погода\n#осень\n#Удмуртия\n#ветер\n#тепло

 

 

 


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