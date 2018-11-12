К пятнице температура воздуха поднимется до -1, -4 градусов Цельсия.

Ижевск. Удмуртия. Ветреная погода ожидается в Удмуртии в ближайшие дни. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в среду, 14 ноября, порывы ветра достигнут 8-13 м/с.

Синоптики прогнозируют потепление. Так, в первой половине недели ночью ожидается -8, -13 градусов, к пятнице температура повысится до -4, -9. Днем 16 ноября прогнозируется -1, -4 градуса.

Всю неделю сохранится сухая погода. В субботу могут пройти осадки в виде снега.