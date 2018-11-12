Среди них – торговый центр «Омега», драмтеатр и Welten.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МЧС Удмуртии до конца года проверят три крупных объекта на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти рассказал замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Перепичай.

Среди объектов – торговый центр «Омега», драмтеатр и Welten.

«Приостановлено судом кафе «Старый лис», еще по двум объектам решения суда пока нет. Проведена проверка ТЦ «Гейзер», в отношении юрлица возбуждено административное дело», - рассказал Перепичай.