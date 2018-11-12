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Сотрудники МЧС Удмуртии до конца года проверят три крупных объекта

10:30, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
10:30, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#МЧС\n#проверки\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность
Фото: wikipedia.org
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Среди них – торговый центр «Омега», драмтеатр и Welten.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МЧС Удмуртии до конца года проверят три крупных объекта на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти рассказал замначальника ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Перепичай.

Среди объектов – торговый центр «Омега», драмтеатр и Welten.

«Приостановлено судом кафе «Старый лис», еще по двум объектам решения суда пока нет. Проведена проверка ТЦ «Гейзер», в отношении юрлица возбуждено административное дело», - рассказал Перепичай.

10:30, 12 ноября, 2018
Георгий Поветкин
280
0
#МЧС\n#проверки\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пожарная безопасность

 

 

 


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