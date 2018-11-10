В Ижевске открыли мемориальную доску на доме, в котором жил Михаил Калашников

10 ноября знаменитому создателю автомата могло бы исполниться 99 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в день 99-летия конструктора Михаила Калашникова открыли мемориальную доску на доме, в котором он жил. По информации пресс-службы администрации города, с 1971 года и до смерти создатель знаменитого на весь мир автомата жил в доме на Советской, 21а.

Напомним, что автором мемориальной доски с барельефом стал скульптор Владимир Курочкин. Он также является создателем скульптуры Калашникова на входе в музей его имени.

Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года. Его не стало 23 декабря 2013 года. В Ижевске проститься с ним пришли более 60 тыс. человек. Похоронили оружейника на федеральном военном мемориальном комплексе в Мытищах.