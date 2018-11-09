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В государственном цирке Удмуртии провели эвакуацию пони

09:40, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
09:40, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
469
0
#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#эвакуация
Фото: @arzik2
469
0

Тренировка прошла в преддверии церемонии открытия парадельфийских игр.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МЧС провели тренировку по эвакуации в государственном цирке Удмуртии. Как передаёт ГТРК «Удмуртия», тренироваться пришлось не только людям, но и животным.

Напомним, в понедельник, 12 ноября, на арене цирка пройдёт торжественное открытие Вторых международных парадельфийских игр. Поэтому к объекту - повышенное внимание.

Тренировка по эвакуации прошла в четверг, 8 ноября, в этот день здесь проходила детская экскурсия. Их моментально сориентировали, куда бежать. Спасать пришлось и животных. Для них на случай пожара - отдельный выход в хоздвор. Во время учебной тревоги во двор цирка сотрудники вывели пони. Как сообщили представители учреждения культуры, для зрителей в цирке есть пять эвакуационных выходов, которые находятся в открытом состоянии.

В Ижевске из цирка эвакуировали пони

В столице Удмуртии эвакуировали пони. Сотрудники МЧС устроили учения по спасению в ижевском цирке. Тренироваться пришлось всем и людям, и животным.

09:40, 09 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
469
0
#Ижевск\n#цирк\n#Удмуртия\n#эвакуация

 

 

 


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