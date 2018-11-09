В государственном цирке Удмуртии провели эвакуацию пони

Тренировка прошла в преддверии церемонии открытия парадельфийских игр.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники МЧС провели тренировку по эвакуации в государственном цирке Удмуртии. Как передаёт ГТРК «Удмуртия», тренироваться пришлось не только людям, но и животным.

Напомним, в понедельник, 12 ноября, на арене цирка пройдёт торжественное открытие Вторых международных парадельфийских игр. Поэтому к объекту - повышенное внимание.

Тренировка по эвакуации прошла в четверг, 8 ноября, в этот день здесь проходила детская экскурсия. Их моментально сориентировали, куда бежать. Спасать пришлось и животных. Для них на случай пожара - отдельный выход в хоздвор. Во время учебной тревоги во двор цирка сотрудники вывели пони. Как сообщили представители учреждения культуры, для зрителей в цирке есть пять эвакуационных выходов, которые находятся в открытом состоянии.