Аварийные ФАПы в Удмуртии, документальный фильм о российских дорогах и продажа инвалидного кресла Стивена Хокинга: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро пятницы, 9 ноября, Удмуртия. Холодное утро встречаем горячим кофе и свежим обзором ночных новостей.

Топ-5:

Удмуртия попала в число регионов-рекордсменов по количеству аварийных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом пишет Медвестник со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, которые представил заседанию Трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям Минздрав России, в стране более 600 мобильных ФАПов находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции.

Рекордсменами по этому показателю являются Тверская область, где капитальный ремонт необходим 79 ФАП, следом идут Красноярский край (57), Вологодская область (48) и Удмуртия (47).

По информации Минздрава, на улучшение доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе в удаленных территориях, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» будут направлены. почти 50 млрд руб.

Праздник к нам приходит:

В Удмуртии 7 и 8 декабря пройдет ставший традиционным фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». Как сообщают организаторы, в гости к удмуртскому зимнему волшебнику приедут Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай и Каркызы из Татарстана, Байкальский Дед Мороз, Девица-Метелица из Вятских Полян, Хел Мучи из Чувашии и другие персонажи.

Открытие праздника состоится в ижевском цирке, на второй день всех приглашают на усадьбу удмуртского волшебника в село Шаркан.

Авария:

ДТП произошло на перекрёстке улиц Холмогорова и Щорса в Ижевске. Вечером накануне, 8 ноября, автолюбитель протаранил рекламную конструкцию. О случившемся горожане сообщили в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

Эх, российская дорога:

Документальная кинолента «Дорога» (The Road Movie) вошла в число претендентов на выдвижение на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Режиссером картины является россиянин Дмитрий Калашников, пишет Газета.

Вся «Дорога» смонтирована из видеороликов, которые были сняты видеорегистраторами, установленными на российские автомобили. Конкуренцию российскому фильму составили 165 картин.

Шорт-лист, в который войдут 15 фильмов, будет объявлен 17 декабря. Пятерка финалистов станет известна 22 января 2019 года.

С молотка:

Инвалидную коляску и копию диссертации Стивена Хокинга продали более чем за 1 млн долларов. Артефакты пустили с молотка на аукционе Christie’s в Лондоне, пишет RT.

Инвалидную коляску покупатель оценил почти в 393 тыс. долларов, а копия диссертации Хокинга 1965 года «Свойства расширяющейся вселенной» почти в 767 тыс. долларов.

Выручку от продажи коляски направят на благотворительность, её передадут в фонд Стивена Хокинга и Ассоциацию по борьбе с заболеванием двигательных нейронов.