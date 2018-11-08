new adriver("adriver_banner_1216676552", {sid:125576, bt:52, sz:'allsite', bn:20});
play
pause
  • $ 66.09 ↑
  • € 75.68 ↑

Сбитый в Ижевске пешеход, новые проверки ТЦ и мертвый победитель выборов в Неваде: что произошло минувшей ночью

08:00, 08 ноября, 2018
08:00, 08 ноября, 2018
548
0
#бизнес\n#МЧС\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#США\n#Бурановские бабушки\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: vk.com/udmurtiya18rus (Юлия Князева)
548
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро четверга, 8 ноября, Удмуртия! Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили для вас утренний обзор новостей, о которых писали в республике, России и мире, пока вы спали.

Новое начинание:

Знаменитые бурановские бабушки, участницы Евровидения-2012, начали строить в родной деревне приют для одиноких пенсионеров. Как пишет ТАСС, об этом рассказала художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

«Идея проекта принадлежит нашему батюшке и старосте, и мы решили им помочь. <...> Отчисляем наши гонорары на строительство дома для одиноких бабушек и дедушек», - сказала она.

Издание отмечает, что приют появится при деревенском храме в Бураново, который бабушки построили на свои гонорары. Приют будет рассчитан на 20 человек. Фундамент будущего здания строители уже залили. Однако сроков открытия пока нет – все будет зависеть от финансирования.

«Мы же сейчас не так много гастролируем, не настолько можем большие деньги вносить, поэтому рассчитываем на то, что и народ поможет тоже», - сказала Туктарева.

Авария:

Женщину-пешехода сбили на улице Первомайской в Ижевске. Как сообщили горожане в группе ИГГС в соцсети Вконтакте, ДТП произошло на пешеходном переходе у остановки «Госархив».

Пользователи опубликовали видеозапись случившегося. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

 

 

 

 

Новые стандарты:

Со второй половины 2019 года МЧС начнет проверять торговые центры по новым категориям пожарной опасности. Об этом пишет Газета со ссылкой на РИА Новости.

Изменения устранят нормативно-правовую коллизию, из-за которой в отношении одних и тех же объектов одновременно существуют разные нормы периодичности проверок.

В июле МЧС завершило начатые после пожара в «Зимней вишне» проверки ТЦ.

«Народная» диета:

Саратовский депутат, решивший питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц, за 2 недели похудел на 6 кг. Как пишет Эхо Москвы, Николай Бондаренко рассказал агентству ТАСС, что ест в основном крупы, овощи и отказывается от еды в самолёте. На старте эксперимента депутат, по его собственным словам, весил 94 килограмма.

В октябре министр труда Саратовской области Наталья Соколова в ходе дискуссии с Бондаренко сказала, что можно прожить, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц. Чиновницу после этого высказывания уволили. Депутат сказал, что попробует провести эксперимент.

Мертвый победитель:

По результатам выборов в штате Невада в Ассамблею штата прошел 72-летний владелец сети борделей Деннис Хоф. Он получил место, несмотря на то, что к моменту оглашения результатов голосования он уже был мертв. Мужчины не стало после 4-дневной вечеринки в компании порнозвезд и проституток, пишут Вести.

Деннис Хоф в течение жизни владел в общей сложности шестью борделями, написал книгу «Искусство быть сутенером» и даже снимался в сериале на телеканале HBO.

Свое 72-летие американец решил отметить четырехдневной вечеринкой в компании девушек легкого поведения и порноактеров. Один из них, звезда фильмов для взрослых Рон Джереми, и обнаружил тело Хофа 16 октября в борделе, где проходило торжество.

Уже после смерти пожилого сутенера выяснилось, что республиканец выиграл выборы в Ассамблею Невады, набрав на 36 процентов голосов больше, чем его соперница от Демократической партии Лесия Романова.

Согласно местным законам, теперь на место Хофа назначат другого представителя Республиканской партии.

08:00, 08 ноября, 2018
548
0
#бизнес\n#МЧС\n#общество\n#безопасность\n#Ижевск\n#США\n#Бурановские бабушки\n#Удмуртия\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

11:13, 04 ноября, 2018
18589

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

11555
09:53, 01 ноября, 2018

Уроженка Удмуртии Алина Загитова стала лучшей на этапе Гран-при по фигурному катанию в Финляндии

9776
10:00, 04 ноября, 2018

Жительница Ижевска выпала из поезда и погибла

8509
17:25, 06 ноября, 2018

Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой под Ижевском

7388
13:31, 06 ноября, 2018

СКР даст «жесткую оценку» сотрудникам колонии в Амурской области, где были сделаны фото Цеповяза с икрой и шашлыком

15:40, 07 ноября, 2018
6789

Суд Уфы арестовал двоих из подозреваемых в групповом изнасиловании сотрудницы МВД

2362
15:48, 02 ноября, 2018

ФСИН Амурской области объяснило фото осужденного с икрой и шашлыками

2361
09:30, 07 ноября, 2018

Сын Михаила Боярского опубликовал фото отца без шляпы

2211
13:30, 06 ноября, 2018

Российские автоперевозчики потребовали заблокировать сервис BlaBlaCar в России

2160
13:54, 03 ноября, 2018

Двести студентов в Казахстане вышли на ночные улицы с битами, ножами и кастетами

14:50, 05 ноября, 2018
52642

Девять стран отозвали признание независимости Косово

2214
10:55, 05 ноября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

2209
11:53, 01 ноября, 2018

Туристы засняли радующихся первому снегу панд в Китае

2051
09:26, 02 ноября, 2018

Остров исчез около берегов Японии

1973
15:39, 03 ноября, 2018