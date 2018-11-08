Сбитый в Ижевске пешеход, новые проверки ТЦ и мертвый победитель выборов в Неваде: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро четверга, 8 ноября, Удмуртия! Корреспонденты информагентства «Сусанин» подготовили для вас утренний обзор новостей, о которых писали в республике, России и мире, пока вы спали.

Новое начинание:

Знаменитые бурановские бабушки, участницы Евровидения-2012, начали строить в родной деревне приют для одиноких пенсионеров. Как пишет ТАСС, об этом рассказала художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева.

«Идея проекта принадлежит нашему батюшке и старосте, и мы решили им помочь. <...> Отчисляем наши гонорары на строительство дома для одиноких бабушек и дедушек», - сказала она.

Издание отмечает, что приют появится при деревенском храме в Бураново, который бабушки построили на свои гонорары. Приют будет рассчитан на 20 человек. Фундамент будущего здания строители уже залили. Однако сроков открытия пока нет – все будет зависеть от финансирования.

«Мы же сейчас не так много гастролируем, не настолько можем большие деньги вносить, поэтому рассчитываем на то, что и народ поможет тоже», - сказала Туктарева.

Авария:

Женщину-пешехода сбили на улице Первомайской в Ижевске. Как сообщили горожане в группе ИГГС в соцсети Вконтакте, ДТП произошло на пешеходном переходе у остановки «Госархив».

Пользователи опубликовали видеозапись случившегося. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Новые стандарты:

Со второй половины 2019 года МЧС начнет проверять торговые центры по новым категориям пожарной опасности. Об этом пишет Газета со ссылкой на РИА Новости.

Изменения устранят нормативно-правовую коллизию, из-за которой в отношении одних и тех же объектов одновременно существуют разные нормы периодичности проверок.

В июле МЧС завершило начатые после пожара в «Зимней вишне» проверки ТЦ.

«Народная» диета:

Саратовский депутат, решивший питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц, за 2 недели похудел на 6 кг. Как пишет Эхо Москвы, Николай Бондаренко рассказал агентству ТАСС, что ест в основном крупы, овощи и отказывается от еды в самолёте. На старте эксперимента депутат, по его собственным словам, весил 94 килограмма.

В октябре министр труда Саратовской области Наталья Соколова в ходе дискуссии с Бондаренко сказала, что можно прожить, питаясь на 3,5 тыс. рублей в месяц. Чиновницу после этого высказывания уволили. Депутат сказал, что попробует провести эксперимент.

Мертвый победитель:

По результатам выборов в штате Невада в Ассамблею штата прошел 72-летний владелец сети борделей Деннис Хоф. Он получил место, несмотря на то, что к моменту оглашения результатов голосования он уже был мертв. Мужчины не стало после 4-дневной вечеринки в компании порнозвезд и проституток, пишут Вести.

Деннис Хоф в течение жизни владел в общей сложности шестью борделями, написал книгу «Искусство быть сутенером» и даже снимался в сериале на телеканале HBO.

Свое 72-летие американец решил отметить четырехдневной вечеринкой в компании девушек легкого поведения и порноактеров. Один из них, звезда фильмов для взрослых Рон Джереми, и обнаружил тело Хофа 16 октября в борделе, где проходило торжество.

Уже после смерти пожилого сутенера выяснилось, что республиканец выиграл выборы в Ассамблею Невады, набрав на 36 процентов голосов больше, чем его соперница от Демократической партии Лесия Романова.

Согласно местным законам, теперь на место Хофа назначат другого представителя Республиканской партии.