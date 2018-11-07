Удмуртия в минуту: дотации бюджету Ижевска и корректировка тарифа на вывоз мусора

Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду стало известно, что Ижевск может получить до полумиллиарда рублей из бюджета Удмуртии. Деньги поступят в виде дотаций и бюджетного кредита. Первый транш ожидается уже в ноябре. Средства направят на содержание дорог, освещение улиц, уборку снега и другие цели.

Корректировка тарифа:

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов прокомментировал вопрос о тарифах на вывоз мусора. По его словам, власти проведут экономический анализ предложенной цифры. После этого тариф может быть скорректирован.

С частной помощью:

В Глазове планируется привлечь инвесторов к благоустройству автобусных остановок. Бизнесменам предстоит привести их в соответствие с современными требованиями. Остановки частники получат вместе с земельными участками.

Несчастный случай:

Рабочий упал с пятиметровой высоты на стройплощадке нового торгового центра в Ижевске. Инцидент произошел на улице Баранова. Мужчина выжил. Предпринимателя, который занимается строительством, оштрафовали.

Кто и как топит:

Информагентство «Сусанин» изучило ситуацию с подготовкой к отопительному сезону в Удмуртии. О том, как обстоят дела в республике, рассказали ответственные за это лица. Подробности читайте на нашем сайте.