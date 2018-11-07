Новая линия освещения в Ижевске, кальянная вечеринка в школе Уссурийска и зарплаты священников в Греции: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро среды, Удмуртия! Новый день начинаем с традиционного обзора самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Да будет свет:

Новая линия освещения появилась в Ижевске. Фонари установили на улице Куреговской в микрорайоне Новые Парники. На это потребовалось около 311 тыс. рублей.

«В составе линии наружного освещения протяженностью 830 м оборудованы 17 светоточек и автоматизированный пункт питания», - сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Обманула пенсионерку:

Полицейские в Ижевске задержали жительницу Марий Эл, которую подозревают в обмане пенсионерки из Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, злоумышленница представилась социальным работником.

Пожилая женщина впустила гостью в дом, а та рассказала хозяйке, что в настоящее время проводится денежная реформа, и предложила обменять имеющиеся у нее деньги старого образца на новые.

Пенсионерка передала ей 18 000 рублей, взамен получила несколько новых купюр. После ухода незнакомой женщины потерпевшая обнаружила, что полученные деньги являются купюрами «Банка приколов», - отмечают правоохранители.

По факту случившегося возбудили дело о мошенничестве.

По-царски:

Во ФСИН рассказали о возмутивших пользователей интернета фотографиях, на которых один из членов банды «цапков» Вячеслав Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима. Как сообщает пресс-служба управления службы по Амурской области, снимки сделаны еще в 2015 году.

«Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», - отмечается в сообщении.





Фото: vk.com/gulag.media



По данным Ленты, во многих СИЗО арестантам разрешается заказывать и икру, и шашлык, однако мобильный телефон, на который было сделано фото, категорически запрещается проносить за решетку на территории любого пенитенциарного учреждения.

Издание отмечает, что Цеповяз переслал фото жене Наталье Стришней, но она показала их прокуратуре только этим летом. Ранее женщина рассказала, что семья Цеповяза тратила на его содержание в колонии в Амурской области около трех миллионов рублей в год.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая действовала в станице Кущевской Краснодарского края в 1990-2000-х годах. Осенью 2010 года члены банды по приказу лидера напали на семью фермера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей. Убийство получило широкую огласку, после чего в Кущевской была проведена масштабная антикриминальная кампания, в ходе которой были раскрыты и другие преступления банды.

Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев. Лидер банды Сергей Цапок скончался в ночь на 7 июля 2014 года в медчасти краснодарского изолятора.

Кальянная вечеринка:

Полиция Уссурийска начала проверку видео, на котором школьники курят кальян и пьют пиво в учительской школы приморского села Новоникольск. Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на местных правоохранителей.

Ранее в Telegram-каналах распространили видео, на котором несколько подростков, сидя за столом с бутылками пива, курят кальян. По словам авторов ролдика, действие происходит в учительской, а один из подростков - сын директора школы. Управление образования и молодежной политики Уссурийска начало расследование инцидента.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Лишились зарплат:

Власти Греции решили прекратить платить зарплату священникам. К такому соглашению пришли премьер-министр Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним II, пишет News.ru.

До последнего момента греческие священники имели статус госслужащих и получали зарплату от лица государства. На их зарплату из государственного бюджета выделялось около 200 млн евро в год.

Согласно озвученной договорённости священники больше не будут считаться госслужащими. Государство раз в год будет направлять определённого размера субсидию в специальный церковный фонд, а уже сами церковники распределят полученные деньги на зарплаты. Этот специальный фонд создадут совместно церковь и государство.