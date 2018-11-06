Рок-концерт в защиту животных пройдёт в Воткинске

Мероприятие состоится в субботу, 10 ноября.

Воткинск. Удмуртия. Всероссийская благотворительная акция «Рок в защиту животных» пройдёт в Воткинске. Как сообщают организаторы во «ВКонтакте», концерт пройдёт в субботу, 10 ноября.

«Проблема бездомных животных - одна из острых проблем современного общества. Отношение к братьям нашим меньшим - показатель уровня гуманности, моральных ценностей и социального здоровья общества. Базовое гуманное отношение к животным, их защита, недопустимость жестокого к ним обращения - вот темы, которые волнуют сегодня сотни людей по всей России», - написали организаторы акции.

Отметим, что фестиваль «Рок в защиту животных» проходит одновременно в различных регионах России в первые выходные октября. Более 70 городов уже провели концерты в поддержку животных, пострадавших от рук человека, и в помощь волонтёрам и зоозащитным организациям.

Напомним, 7 октября благотворительный концерт «Рок в защиту животных» прошёл в Ижевске. Тогда все собранные средства направили в ижевский реабилитационный центр для животных «Амстафф». В октябре удалось выручить более 4000 рублей, на эти деньги купили горбыль для установки забора в реабилитационном центре.

Волонтёрские группы помощи бездомным животным Воткинска приглашают принять участие всех неравнодушных к судьбам животных 10 ноября в развлекательном комплексе «ForRest» по адресу улица Пугачёва, 160.

15:00 - 17:00 здесь ждут родителей с детьми на фото-сессию в беседке с собаками хаски;

Стоимость фото - добровольное пожертвование на нужды бездомных животных нашего города.

18:00 - 22:00 - концерт живой музыки в исполнении фолк-панк-рок коллективов Воткинска и Ижевска. Вырученные с концерта средства пойдут на помощь бездомным животным.