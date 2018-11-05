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Жители Удмуртии отпраздновали День народного единства

17:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
17:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
452
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День народного единства\n#праздники
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
452
0

Также в 2018 году жители республики отметили 98-ю годовщину государственности Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии отпраздновали День народного единства и 98-ю годовщину государственности республики. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Для жителей Ижевска одной из ключевых стала программа «Удмуртия согревает! Россия объединяет!». В её рамках на Центральной площади Ижевска прошёл финал акции «Удмуртия согревает».

Со сцены зрителям презентовали полотна-одеяла, изготовленные воспитанниками детских садов Ижевска. Именно здесь 85 полотен объединили в единое одеяло в стиле «пэчворк», символизирующее единство России. В этот же день полотна отправили «Почтой России» во все уголки страны. Каждое полотно – это тепло и детский взгляд на нашу Родину.

Завершились праздничные торжества концертом, в котором приняли участие известные удмуртские исполнители. На сцене выступили «Бабушки из Бураново», удмуртский рэпер Богдан Анфиногенов, участник «Евровидения малых народов» - конкурса «Liet International-2012» Иван Белослудцев, победительница международного телевизионного конкурса «Детская Новая волна-2017» Арина Петрова, а также специальный гость из Москвы - битбоксер Вахтанг.

На Центральной площади Ижевска состоялся танцевальный баттл «Star&Млад» - поединок между молодёжью и старшим поколением. В современной музыкальной обработке прозвучали русские, татарские, удмуртские, еврейские народные песни. 100 задорных  бабушек и дедушек  поборолись со 100 внуками за право быть лучшими. Победителей определило народное голосование.

Также перед финалом акции «Удмуртия согревает» состоялась церемония награждения победителей фотоконкурса «Мой дом – моя крепость». В павильоне на Центральной площади работали выставки изделий декоративно-прикладного искусства и ремесел, интерактивная фотозона «Народы России», прошли мастер-классы по изготовлению изделий декоративно-прикладного искусства. 

17:15, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
452
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День народного единства\n#праздники

 

 

 


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