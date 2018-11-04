Удмуртия получила 4 награды конкурса «Маршрут года»

По мнению экспертов, стоит поехать в Сарапульский район, Малую Пургу, Воткинск и Ижевск.

Ижевск. Удмуртия. 4 награды всероссийской премии «Маршрут года» получили экскурсии из Удмуртии. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил исполнительный директор федерации туриндустрии Удмуртии Илья Кычанов. По его словам, премия проводилась уже в пятый раз. В этом году были поданы 459 проектов из 60 регионов. В финал вышли 98 проектов из 30 регионов России.

Тур «Огонь и вода» из Сарапульского района стал обладателем второго места в номинации «Идея маршрута». Тур «В гости к Берегиням» из Малой Пурги получил первое место в номинации «Лучший этнографический маршрут».

Кроме того, два направления получили гран-при. Это воткинский тур «Сладостные воспоминания» в номинации «Тур выходного дня» и ижевский «Знакомый незнакомец» в номинации «Лучший маршрут в городе».