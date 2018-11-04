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Удмуртия получила 4 награды конкурса «Маршрут года»

15:20, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
15:20, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
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#туризм\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Малая Пурга\n#награды
Фото: vk.com/k_bereginyam
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По мнению экспертов, стоит поехать в Сарапульский район, Малую Пургу, Воткинск и Ижевск.

Ижевск. Удмуртия. 4 награды всероссийской премии «Маршрут года» получили экскурсии из Удмуртии. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил исполнительный директор федерации туриндустрии Удмуртии Илья Кычанов. По его словам, премия проводилась уже в пятый раз. В этом году были поданы 459 проектов из 60 регионов. В финал вышли 98 проектов из 30 регионов России.

Тур «Огонь и вода» из Сарапульского района стал обладателем второго места в номинации «Идея маршрута». Тур «В гости к Берегиням» из Малой Пурги получил первое место в номинации «Лучший этнографический маршрут».

Кроме того, два направления получили гран-при. Это воткинский тур «Сладостные воспоминания» в номинации «Тур выходного дня» и ижевский «Знакомый незнакомец» в номинации «Лучший маршрут в городе».

15:20, 04 ноября, 2018
Дарья Саушина
1444
0
#туризм\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Сарапул\n#Малая Пурга\n#награды

 

 

 


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