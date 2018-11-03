На начало 2018 года в республике проживало 696,8 тыс. мужчин, что составляет 46% от общей численности населения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 1000 мужчин приходится 1171 женщина. По данным Удмуртстата, на начало 2018 года в республике проживало 696,8 тыс. мужчин, что составляет 46% от общей численности населения. Причем в городах представителе «сильного пола» почти в два раза больше, чем в сельской местности.

По статистике, каждый год мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, например, в 2017 году мальчиков родилось на 3,8% больше. Численное превышение женщин над мужчинами отмечается в возрастных группах 18-20, 22, 24-26 лет, а затем после 35 лет и с возрастом увеличивается. После 65 лет мужчин становится в два раза меньше, чем женщин, а после 80 лет женщин почти в четыре раза больше, чем мужчин.

Средний возраст «удмуртских» мужчин – 36 лет. Причем в городах они моложе, чем на селе. Так, средний возраст мужчин, проживающих в городах, составляет 35,6 года, сельских жителей – 36,8 года.

Мужчины предпочитают жениться в 25-29 лет. В этом возрасте нашли свою «половинку» 3109 мужчин, это каждый третий мужчина, вступивший в брак.

Отметим, что сегодня 3 ноября отмечается Всемирный день мужчин.