Обзор самых интересных новостей минувших пяти дней от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. Еще одна рабочая неделя подошла к концу в Удмуртии. Впереди – длинные выходные.

Вечер пятницы, 2 ноября, корреспонденты информагентства «Сусанин» встречают обзором самых интересных новостей минувших пяти дней.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-02.

Разделась на льду:

В понедельник, 29 октября, «Сусанин» рассказал, что фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева устроила стриптиз на соревнованиях в Канаде. Во время номера спортсменка разделась, оставшись в бюстгальтере и юбке.

Планов громадьё:

Во вторник стало известно, что Удмуртия рассчитывает в следующем году приступить к ремонту Национальной библиотеки. На реконструкцию «Ленинки» из федерального бюджета могут выделить почти 180 миллионов рублей.

Трагедия в парке:

В среду в парке культуры и отдыха имени Горького в Ижевске школьника насмерть задавило фонтаном. Подростку на голову упала часть конструкции. Полученная травма оказалась смертельной.

Вывоз мусора:

В четверг, 1 ноября, в Удмуртии определились с компаниями, которые будут вывозить мусор. Кроме того, в пятницу стало известно, какой тариф за эту услугу предложил вести региональный оператор. Стоимость может составить 166 рублей с человека.

Дождливые выходные:

Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. В воскресенье температура воздуха поднимется до +5 градусов по Цельсию. Кроме того, в регионе будет ветрено.