play
pause
  • $ 65.58 ↓
  • € 74.99 ↑

Видео падения фонтана на школьника в Ижевске, продолжение фильма «Гладиатор» и радующиеся первому снегу панды: что произошло минувшей ночью

08:00, 02 ноября, 2018
Диана Ворончихина
08:00, 02 ноября, 2018
Диана Ворончихина
2662
0
#общество\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#панды\n#происшествие
Фото: youtube.com
2662
0

«Сусанин» рассказывает о том, что случилось в мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня пятница, 2 ноября, впереди три выходных дня. Однако пока отдыхать рано, поэтому «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире минувшей ночью.

Видео с места происшествия

Следственный комитет опубликовал видео момента падения части фонтана на 15-летнего школьника в Летнем саду в Ижевске. Съемки с камеры видеонаблюдения размещены на YouTube.

Подросток погиб в Ижевске в результате обрушения фонтана

Uploaded by СУ СК РФ по Удмуртской Республике on 2018-11-01.

На кадрах видно, как группа подростков подошла к законсервированному на зиму, укрытому тентом, фонтану «Ромео и Джульетта». Затем конструкция начала рушиться. Все разбежались в разные стороны, но одному из них чаша упала на голову и от полученной травмы он скончался.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников причастных к установке фонтана компаний. 

Казнь на электрическом стуле

В США впервые за 5 лет преступника казнили на электрическом стуле. Как пишет RT, в последний раз такая мера применялась в штате Виргиния в 2013 году.

Первым казнённым на электрическом стуле в штате Теннесси с 2007 года стал Эдмунд Загорски. Он стал вторым приговорённым к такому наказанию в штате с 1960 года.

Как сообщает РБК, 63-летний Эдмунд Загорски лично попросил власти штата заменить ввод смертельной инъекции на казнь на электрическом стуле. По его мнению, такая смерть должна была стать более быстрой и менее болезненной.

Отметим, что мужчина был приговорен к смертной казни в 1984 году. Его осудили за убийство двоих человек во время сделки по продаже наркотиков.

Вторая часть «Гладиатора»

Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять продолжение своего фильма «Гладиатор», который вышел в 2000 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Производством сиквела займется голливудская киностудия Paramount. Сценарий должен написать Питер Крэйг, известный своими работами над двумя частями «Голодных игр».

По предварительным данным, Рассел Кроу, сыгравший главную роль в «Гладиаторе», в съемках продолжения не задействован.

Портал Deadline отмечает, что идея о «воскрешении» погибшего в первой части героя Кроу не пришлась по душе создателям новой ленты.

Отмечается, что сюжетом фильма станет история сына одной из героинь первой части, который пошел по стопам персонажа Кроу.

Панды

В Китае отдыхающие сняли, как панды радуются первому снегу. Как пишет «Российская Газета», животные играют с мячом, кувыркаются, грызут бамбук.

Запись была сделана в павильоне рядом с горнолыжным курортом Ябули, в 200 км к востоку от Харбина.

Pandas glimpse first sight of snow in NE China

Playing in snow is so much fun, even for #pandas! The first sign of winter greeted a resort in northeast China's Heilongjiang Province on October 28 as a group of pandas excitedly rolled around in the newly fallen #snow.

«В провинцию Хэйлунцзян панды Сыцзя и Юю приехали с юга КНР, где снег - большая редкость. Медвежата были очень взволнованы. После интенсивных осадков толщина снежного покрова в павильоне составила 20 сантиметров», - сообщает издание.

08:00, 02 ноября, 2018
Диана Ворончихина
2662
0
#общество\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#новости\n#панды\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева устроила «стриптиз» после победы на гран-при в Канаде

14:35, 29 октября, 2018
84294

Жителя Удмуртии обвинили в надругательстве над 18-летней девушкой

10798
09:53, 01 ноября, 2018

Жителю Удмуртии разобрали половину дома

8297
11:13, 04 ноября, 2018

В Летнем саду Ижевска школьника насмерть задавило фонтаном

8266
22:41, 31 октября, 2018

Сахалин стал ближе к Ижевску с прилетом первого самолета «Аэрофлота»

6951
09:00, 29 октября, 2018

В Железногорске сосед надругался и убил 7-летнего мальчика

12:30, 30 октября, 2018
35454

Житель Благовещенска откопал десятки черепов с пулевыми отверстиями

7437
17:20, 31 октября, 2018

В здании ФСБ в центре Архангельска прогремел взрыв

7368
10:39, 31 октября, 2018

Пострадавшая от львицы из приезжего цирка на Кубани девочка впала в кому

3375
14:17, 31 октября, 2018

Под Брянском от несчастного случая погибла основательница WWF Лора Уильямс

2308
13:30, 29 октября, 2018

Королева Великобритании Елизавета II передаст престол принцу Чарльзу

11:53, 01 ноября, 2018
2045

Большая часть Венеции ушла под воду из-за шторма

2018
13:50, 30 октября, 2018

В Германии бывший медбрат признался в убийстве 100 пациентов

1981
18:00, 30 октября, 2018

Британский фотограф опубликовал видео взрыва метеора

1852
19:00, 29 октября, 2018

Меркель больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии

1817
18:10, 29 октября, 2018