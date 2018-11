Видео падения фонтана на школьника в Ижевске, продолжение фильма «Гладиатор» и радующиеся первому снегу панды: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Сегодня пятница, 2 ноября, впереди три выходных дня. Однако пока отдыхать рано, поэтому «Сусанин» рассказывает о самых интересных событиях, которые произошли в мире минувшей ночью.

Видео с места происшествия

Следственный комитет опубликовал видео момента падения части фонтана на 15-летнего школьника в Летнем саду в Ижевске. Съемки с камеры видеонаблюдения размещены на YouTube.

На кадрах видно, как группа подростков подошла к законсервированному на зиму, укрытому тентом, фонтану «Ромео и Джульетта». Затем конструкция начала рушиться. Все разбежались в разные стороны, но одному из них чаша упала на голову и от полученной травмы он скончался.

Напомним, что трагедия произошла 31 октября. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников причастных к установке фонтана компаний.

Казнь на электрическом стуле

В США впервые за 5 лет преступника казнили на электрическом стуле. Как пишет RT, в последний раз такая мера применялась в штате Виргиния в 2013 году.

Первым казнённым на электрическом стуле в штате Теннесси с 2007 года стал Эдмунд Загорски. Он стал вторым приговорённым к такому наказанию в штате с 1960 года.

Как сообщает РБК, 63-летний Эдмунд Загорски лично попросил власти штата заменить ввод смертельной инъекции на казнь на электрическом стуле. По его мнению, такая смерть должна была стать более быстрой и менее болезненной.

Отметим, что мужчина был приговорен к смертной казни в 1984 году. Его осудили за убийство двоих человек во время сделки по продаже наркотиков.

Вторая часть «Гладиатора»

Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять продолжение своего фильма «Гладиатор», который вышел в 2000 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Производством сиквела займется голливудская киностудия Paramount. Сценарий должен написать Питер Крэйг, известный своими работами над двумя частями «Голодных игр».

По предварительным данным, Рассел Кроу, сыгравший главную роль в «Гладиаторе», в съемках продолжения не задействован.

Портал Deadline отмечает, что идея о «воскрешении» погибшего в первой части героя Кроу не пришлась по душе создателям новой ленты.

Отмечается, что сюжетом фильма станет история сына одной из героинь первой части, который пошел по стопам персонажа Кроу.

Панды

В Китае отдыхающие сняли, как панды радуются первому снегу. Как пишет «Российская Газета», животные играют с мячом, кувыркаются, грызут бамбук.

Запись была сделана в павильоне рядом с горнолыжным курортом Ябули, в 200 км к востоку от Харбина.

Playing in snow is so much fun, even for #pandas! The first sign of winter greeted a resort in northeast China's Heilongjiang Province on October 28 as a group of pandas excitedly rolled around in the newly fallen #snow.