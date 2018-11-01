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Удмуртия в минуту: тарифы на проезд в городском транспорте и вывоз мусора

18:02, 01 ноября, 2018
18:02, 01 ноября, 2018
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#дети\n#экономика\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей дня от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В четверг, 1 ноября, транспортники в Удмуртии рассказали, что хотят установить стоимость проезда за наличные выше, чем при оплате картой. Этот вопрос нужно решить на уровне регионального тарифного регулятора. Подобные меры стимулируют развитие безналичной оплаты.

 

Удмуртия в минуту: тарифы на проезд в городском транспорте и вывоз мусора

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-11-01.

 

 

Вывоз мусора:

Регоператор по обращению с бытовыми отходами в Удмуртии определился с компаниями, которые будут заниматься вывозом мусора на полигоны. К своей работе четыре перевозчика приступят с 1 января.

Теневая экономика:

Теневую торговлю в республике оценили в 30 миллиардов рублей. Глава Удмуртии Александр Бречалов высказал обеспокоенность тем, что эти суммы не облагаются налогом.

Трагедия в парке:

В парке культуры и отдыха имени Горького в Ижевске школьника насмерть задавило фонтаном. Подросток с друзьями гулял в Летнем саду, когда ему на голову упала часть конструкции. Полученная травма оказалась смертельной.

Дождливые выходные:

Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Потепление в республике начнется уже в четверг. К воскресенью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов по Цельсию. Кроме того, в регионе будет ветрено.

18:02, 01 ноября, 2018
2649
0
#дети\n#экономика\n#общество\n#Ижевск\n#экология\n#транспорт\n#погода\n#видео\n#Удмуртия\n#Картина дня

 

 

 


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