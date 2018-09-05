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Удмуртия в минуту: металлолом из Пугачево и новая должность Дмитрия Сурнина

18:10, 05 сентября, 2018
18:10, 05 сентября, 2018
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#дети\n#туризм\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пенсия\n#Картина дня
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Самые интересные новости среды по мнению корреспондентов ИА «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В среду, 5 сентября, стало известно, что трое жителей Удмуртии попытались вывезти металлолом из войсковой части в Пугачево. Мужчин удалось задержать, им грозит уголовная ответственность. Напомним, в мае на территории части гремели взрывы, нахождение там опасно для жизни.

Удмуртия в минуту: металлолом из Пугачево и новая должность Дмитрия Сурнина

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-09-05.


Новая должность:

Депутат Гордумы Ижевска от фракции КПРФ Дмитрий Сурнин станет заместителем министра строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии. Его кандидатуру поддержал глава республики Александр Бречалов.

Величайший шоумен:

Пропавшего ижевского шоумена заподозрили обмане туристов. Егор Булдаков исчез в конце августа. Позже выяснилось, что перед этим он продавал турпутевки. Об обмане заявили сразу несколько семей.

Похищение:

Житель Воткинска от скуки «похитил» восьмилетнего ребенка. Мужчина встретил мальчика на улице и под предлогом помощи завел к себе домой, где запер. Школьник успел позвонить маме, а та обратилась в полицию.

По старому стилю:

Удмуртия планирует сохранить пенсионные льготы для жителей старше 55 и 60 лет. В республике уже подготовили законопроект о мерах социальной поддержки. Льготы будут зависеть от возраста, а не от статуса пенсионера.

18:10, 05 сентября, 2018
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#дети\n#туризм\n#общество\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#пенсия\n#Картина дня

 

 

 


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