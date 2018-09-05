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В Воткинске волонтеры-поисковики помогли заблудившейся в лесу бабушке вернуться домой

14:13, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
14:13, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
206
0
#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие
Фото: arzik2
206
0

Напуганную и уставшую женщину нашли ночью 5 сентября.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске волонтеры-поисковики нашли заблудившуюся в лесу бабушку. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

4 сентября в 15:30 женщина ушла с подругами за грибами, но они разминулись. Пропавшую пытались найти своими силами, но безуспешно.

В 20:03 на горячую линию отряда «Регион 18» поступил сигнал. Ближе к часу ночи один из трех экипажей нашел пенсионерку: она сидела на пенёчке, была очень уставшей и напуганной.

Женщину вывели из леса к ее садовому участку, там же передали скорой помощи.

«Важно отметить, что в этом случае не были соблюдены элементарные правила похода за грибами: заблудившаяся женщина не взяла с собой телефон, воду, перекус, медикаменты», - говорится в сообщении.

14:13, 05 сентября, 2018
Диана Ворончихина
206
0
#Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие

 

 

 


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