В Воткинске волонтеры-поисковики помогли заблудившейся в лесу бабушке вернуться домой

Напуганную и уставшую женщину нашли ночью 5 сентября.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске волонтеры-поисковики нашли заблудившуюся в лесу бабушку. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

4 сентября в 15:30 женщина ушла с подругами за грибами, но они разминулись. Пропавшую пытались найти своими силами, но безуспешно.

В 20:03 на горячую линию отряда «Регион 18» поступил сигнал. Ближе к часу ночи один из трех экипажей нашел пенсионерку: она сидела на пенёчке, была очень уставшей и напуганной.

Женщину вывели из леса к ее садовому участку, там же передали скорой помощи.

«Важно отметить, что в этом случае не были соблюдены элементарные правила похода за грибами: заблудившаяся женщина не взяла с собой телефон, воду, перекус, медикаменты», - говорится в сообщении.