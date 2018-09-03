Удмуртия в минуту: строительство фан-зоны без торгов и субсидирование авиарейса Санкт-Петербург - Ижевск

Обзор самых интересных новостей понедельника, 3 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день сентября завершился в Удмуртии. Корреспонденты «Сусанина» подводят информационные итоги понедельника, 3 сентября.

Удмуртия в минуту: фан-зона без торгов и субсидирование авиарейса Санкт-Петербург - Ижевск Uploaded by ИА Сусанин on 2018-09-03.

Без торгов:

В Ижевске региональное УФАС возбудило дело после строительства фан-зоны в парке Кирова. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства. Дело в том, что объект возвели без проведения торгов.

Субсидии:

Перелеты из Санкт-Петербурга в Ижевск будут субсидироваться из городского бюджета «северной столицы». Субсидии предоставляются на перевозки экономическим классом.

Память:

Акция памяти прошла в Ижевске в День солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг состоялся у памятника воинам-интернационалистам. В ближайшие дни в Удмуртии также проведут акцию «Беслан. Память».

Наказание:

Ректора Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за невыплату зарплаты сотрудникам. Задолженность перед работниками составила 7,7 млн рублей.

О погоде:

В Удмуртии начало рабочей недели будет прохладным. По ночам столбики термометров будут опускаться ниже +8 градусов. На почве ожидаются заморозки. При этом в ближайшие три дня осадков синоптики не обещают.