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Удмуртия в минуту: строительство фан-зоны без торгов и субсидирование авиарейса Санкт-Петербург - Ижевск

18:00, 03 сентября, 2018
18:00, 03 сентября, 2018
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#благоустройство\n#Ижевск\n#погода\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#УФАС\n#память\n#суд\n#Картина дня
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Обзор самых интересных новостей понедельника, 3 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Первый рабочий день сентября завершился в Удмуртии. Корреспонденты «Сусанина» подводят информационные итоги понедельника, 3 сентября.

Удмуртия в минуту: фан-зона без торгов и субсидирование авиарейса Санкт-Петербург - Ижевск

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-09-03.


Без торгов:

В Ижевске региональное УФАС возбудило дело после строительства фан-зоны в парке Кирова. Ведомство выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства. Дело в том, что объект возвели без проведения торгов.

Субсидии:

Перелеты из Санкт-Петербурга в Ижевск будут субсидироваться из городского бюджета «северной столицы». Субсидии предоставляются на перевозки экономическим классом.

Память:

Акция памяти прошла в Ижевске в День солидарности в борьбе с терроризмом. Митинг состоялся у памятника воинам-интернационалистам. В ближайшие дни в Удмуртии также проведут акцию «Беслан. Память».

Наказание:

Ректора Камского института гуманитарных и инженерных технологий в Ижевске осудили за невыплату зарплаты сотрудникам. Задолженность перед работниками составила 7,7 млн рублей.

О погоде:

В Удмуртии начало рабочей недели будет прохладным. По ночам столбики термометров будут опускаться ниже +8 градусов. На почве ожидаются заморозки. При этом в ближайшие три дня осадков синоптики не обещают.

18:00, 03 сентября, 2018
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#благоустройство\n#Ижевск\n#погода\n#авиация\n#видео\n#Удмуртия\n#УФАС\n#память\n#суд\n#Картина дня

 

 

 


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