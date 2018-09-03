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Численность населения Удмуртии сократилась почти на 3 тыс человек

17:40, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
17:40, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
843
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости
Фото: arzik2
843
0

Миграционная убыль населения составила 1 593 человека.

Ижевск. Удмуртия. Численность населения Удмуртии за 7 месяцев 2018 года сократилась на 2 850 человек. Как сообщает Удмуртстат, это на 1 367 человек больше, чем за такой же период прошлого года.

По данным на 1 января 2018 года в республике постоянно проживает 1,5 млн человек, в том числе 995,7 тыс. в городе, 517,3 тыс. – в селе.

За январь – июль 2018 года родилось 9796 малышей, что на 676 детей меньше, чем за тот же период 2017 года, умерло 11 053 человека (на 186 больше), в том числе 50 детей в возрасте до 1 года (на 2 ребёнка меньше).

Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения – 43% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (15%), на третьем – несчастные случаи (9%).

За указанный период зарегистрирован 4 471 брак, это на 838 меньше, чем в прошлом году. Количество разводов увеличилось на 31 и составило 3 019 записей.

С начала года в республику приехало 7 715 человек, уехало – 9308 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 1 593 человека.

17:40, 03 сентября, 2018
Диана Ворончихина
843
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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