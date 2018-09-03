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В Удмуртии пройдет акция «Беслан. Память»

09:20, 03 сентября, 2018
09:20, 03 сентября, 2018
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#терроризм\n#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#молодежь
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Молодежи Ижевска и Сарапула представят документальный фильм Вадима Цаликова «Беслан. Память».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет акция «Беслан. Память». Она приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября в России с 2005 года, в соответствии с федеральным законом «О днях воинской славы России». Акция посвящена памяти трагических событий в Беслане (Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года). 

Акция проводится региональной общественной организацией «Общество спасения на водах в Удмуртской Республике» совместно с антитеррористической комиссией Удмуртской Республики. 

В регионе организуют просмотр детьми и молодежью документального фильма «БЕСЛАН. ПАМЯТЬ» (возрастные ограничения 12+) и творческие встречи с режиссером Вадимом Цаликовым. 

Фильм и режиссер неоднократно удостаивались наград организаций и фестивалей, лента демонстрировалась не только в России, но и в странах ближнего зарубежья. На всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов» она получил высокую оценку зрителей. 

Мероприятия пройдут 5 сентября в Ижевске и 6 сентября в Сарапуле. В них примут участие около 3 тысяч детей. 

По вопросам поддержки акции, просмотра фильма обращаться в РОО «ОСВОД в УР» по тел. (3412) 649-549, факс 43-39-89, https://vk.com/osvod_ur

09:20, 03 сентября, 2018
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#терроризм\n#общество\n#Ижевск\n#Сарапул\n#молодежь

 

 

 


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