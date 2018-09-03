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Субсидии на перелеты из Санкт-Петербурга в Ижевск, кот за 5 млн рублей и новый способ похудения от ученых: что произошло минувшей ночью

08:05, 03 сентября, 2018
08:05, 03 сентября, 2018
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#интернет\n#здоровье\n#наука\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#животные\n#авиация\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#новости
Фото: vk.com/pulkovo_led
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! За окном – туманный понедельник, 3 сентября. Корреспонденты информагентства «Сусанин» традиционно встречают новый день обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Субсидии:

Перелеты из Санкт-Петербурга в Ижевск будут субсидироваться из городского бюджета «северной столицы». Соответствующее распоряжение опублиновал Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

В документе утвержден перечень из 32 маршрутов, на которых авиаперевозчики смогут получить субсидию от города. В их число вошла и столица Удмуртской Республики.

Субсидии предоставляются на перевозки экономическим классом.

ДТП в Ижевске:

Семь автомобилей столкнулись минувшим вечером на улице Чугуевского в Ижевске. Об этом очевидцы произошедшего рассказали в группе ИГГС в соцсети Вконтакте.

 

 

 

 

Екатерина Никитина, которая выложила снимок, в комментариях написала: «Вроде все трезвые, как вариант кто-то резко затормозил, а грузовик не успел и собрал всех».

Позже появилась другая версия.

«Камаз врезал в фокус раза 4 и один раз в калину а остальных паровозом и собрало», - считает пользователь Виталий Корепанов.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

Столкновение с поездом:

Грузовой поезд и легковой автомобиль столкнулись утром в поселке Атамановка недалеко от Читы. Как пишут Вести.ру со ссылкой на ТАСС, один человек погиб, еще двое, в том числе, ребенок, пострадали.

Состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Кот-экстрасенс:

Житель Кемерово выставил объявление о продаже кота британской породы за 5 млн рублей. Такую цену хозяин животного объяснил тем, что его любимец «видит привидения и духов».

Как пишет Ура.ру, продавец утверждает, что кот моментально определяет в доме или квартире как злых, так и добрых духов. Автор объявления также уточнил, что коту, как и любому домашнему животному необходимы внимание и забота.

Хозяин выявил экстрасенсорные способности кота в тот момент, когда пытался купить дом. Мужчина рассказал, что кот никак не хотел идти в дом, который он присмотрел. Расспросив соседей, мужчина узнал, что раньше в доме жила «нехорошая» старушка.

Научный подход:

Ученые нашли новый способ похудения, изменив время завтрака и ужина. По данным издания СитиТрафик, участники экспериментальной группы  смогли за 10 недель снизить содержании жира в организме на 1,9%.

Этот эффект небольшой, но значимый, подчеркивают исследователи из Университета Суррея, которые провели эксперимент над 13 испытуемыми. Семеро из них в течение 10 недель следовали «мягкому» временному ограничению: завтракали на полтора часа позже обычного и ужинали на полтора часа раньше.

В результате их перерыв между первым и последним приемом пищи за время исследования удалось сократить почти на четыре часа. Кроме того, калорийность пищи также была значительно уменьшена - на 720 килокалорий. В итоге этим 7 людям удалось снизить содержание жира в своем организме.

Еще 6 человек питались как обычно и таких результатов не добились.

08:05, 03 сентября, 2018
1742
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#интернет\n#здоровье\n#наука\n#общество\n#СМИ\n#Ижевск\n#животные\n#авиация\n#Санкт-Петербург\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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