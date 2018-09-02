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День солидарности в борьбе с терроризмом: программа в Ижевске

16:04, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
16:04, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
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#терроризм\n#общество\n#Ижевск
Фото: anesa.com.tr
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В столице Удмуртии пройдет акция «Капля жизни».

Ижевск. Удмуртия. 1 сентября 2004 года в Беслане террористы взяли в заложники более тысячи учеников школы и их родителей. Освободить людей удалось 3 сентября. В результате трагедии погибли более 300 человек, в том числе 186 детей. В 2005 году дата 3 сентября стала днем солидарности в борьбе с терроризмом.

Памятные мероприятия пройдут и в Ижевске.

3 сентября в 11:00 у памятника воинам-интернационалистам (парковая зона Дворца детского (юношеского) творчества) состоится митинг. Его участники смогут отдать дань памяти всем погибшим в террористических актах, всем тем, кто погиб при исполнении служебного долга, спасая детей, женщин, раненых, своих товарищей, почтить их память минутой молчания и возложить цветы к мемориалу погибших.

Также в рамках мероприятия состоится Всероссийская акция «Капля жизни». В рамках ее жители столицы Удмуртской Республики «напоят» водой деревья.

В 14:00 в республиканском Доме Дружбы народов пройдет акция памяти жертв терроризма «Дружба народов – мир на планете». Ее участники познакомятся с выставкой, посвященной подвигу стюардессы Надежды Курченко, а также смогут принять участие в мастер-классах «Белый журавль» и «Дерево Мира». В рамках концертной программы на сцене Дома Дружбы народов выступят творческие коллективы и представители национально-культурных объединений.

По окончанию мероприятия каждый участник сможет присоединиться к Всероссийской акции «Капля жизни» и почтить память жертв терактов минутой молчания. В течение всей акции будет работать фотозона, где каждый желающий сможет сфотографироваться с представленным реквизитом.

В Национальном музее продолжается выставка «Люди, оружие, конфликты», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Она охватывает послевоенные десятилетия развития Советской армии – вооружение, обмундирование и специальное снаряжение различных родов войск периода 1950-1990-х гг.

Два крупных раздела выставки посвящены участию военнослужащих и специальных подразделений в Афганской и Чеченской войнах – воинам-интернационалистам Удмуртии, погибшим в Афганистане, а также Герою России Ильфату Закирову и отделу специального назначения «Кречет» УФСИН Удмуртии. В экспозиции будут представлены личные вещи, летная форма и документы командира вертолета Ми-6, полковника авиации Д.М. Новикова – ветерана Афганской войны, участника миротворческих миссий СССР в Анголе и Эфиопии.

На выставке можно увидеть коллекцию фотографий Николая Глухова, работавшего военным фотокорреспондентом во время штурма Грозного в январе 1995 г. Будут представлены публикации известного удмуртского поэта Батуева, в качестве военного корреспондента побывавшего во многих горячих точках: Чечне, Таджикистане, Афганистане.

Один из разделов выставки посвящен первым террористическим актам в Советском Союзе: захвату заложников, произошедшем в 1981 году в школе Сарапула, а также глазовской бортпроводнице Надежде Курченко, героически погибшей при угоне советского самолета в 1981 году в Турцию.

Дети под прицелом

О захвате 25 учеников в школе №12 Сарапула в 1981 году

16:04, 02 сентября, 2018
Дарья Саушина
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#терроризм\n#общество\n#Ижевск

 

 

 


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