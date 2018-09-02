Туман ожидается в Удмуртии

По сведениям синоптиков, ухудшение видимости придет ближайшей ночью.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о тумане. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике со ссылкой на данные Гидрометцентра, в ночь на 3 сентября и до утра ожидается туман с ухудшением дальности видимости 500 м и менее.

В ведомстве отмечают, что передвигаться на машине в условиях тумана стоит на низкой скорости. Если же не видно собственного капота, необходимо остановиться на обочине дороги и переждать.

Двигаться в тумане нужно придерживаясь правой стороны. Во время тумана запрещен обгон, совершаемый с выездом на встречную полосу.