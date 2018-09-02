Мясом лося и кабана без ветеринарной проверки торговали в Ижевске

Замороженные куски мяса обнаружили на одном из эко-рынков.

Ижевск. Удмуртия. На одном из эко-рынков Ижевска нашли мясо лося и кабана, которое не проходило ветеринарную проверку перед тем как попасть на прилавок. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Удмуртской Республике, замороженные куски были без клейма и необходимой маркировки, не было и сопроводительных документов.

Всего в холодильной витрине находилось 6 кусков замороженного мяса кабана на 7,5 кг и 24 куска замороженного мяса лося общим весом 21,6 кг. Такая продукция в соответствии с ветеринарным законодательством признается некачественной, опасной и подлежит уничтожению.

В ведомстве отмечают, что бесконтрольная продажа такой продукции опасна тем, что может повлечь возникновение целого ряда опасных заболеваний, например, трихинеллеза. Личинки трихинелл выявляются в мясе диких кабанов и домашних свиней. Заражение человека происходит при питании таким мясом, возникает аллергическая реакция организма, лечение не разработано.