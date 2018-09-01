Более 15 тыс жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа

Привить от болезни планируют 680 тыс. жителей республики.

Ижевск. Удмуртия. Более 15 тысяч жителей Удмуртии поставили прививки против гриппа. Привить от болезни в преддверии зимы планируют 680 тыс. жителей республики.

«Прививки против гриппа планируется поставить более чем 680 тысячам жителем региона, в том числе 250 тысячам детей, что позволит охватить прививками 45% от численности населения республики», - говорится в сообщении регионального Роспотребнадзора.

В этом году иммунизация населения проводится вакцинами «Совигрипп» - для взрослого населения, «Совигрипп» и «Ультрикс» - для детей.

«За много лет препараты доказали свою эффективность и безвредность для организма», - уточнили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора уточнили, что прививку за свой счет можно поставить в специальных кабинетах медицинских организаций по месту жительства, а также в Республиканском консультативном центре иммунопрофилактики, расположенном по адресу: Труда, 17а и в республиканской инфекционной больнице, расположенной также на Труда, 17.