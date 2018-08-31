Видеообзор самых интересных новостей минувшей недели.

Ижевск. Удмуртия. Последняя рабочая неделя лета подходит к концу, уже завтра наступит календарная очень. А пока «Сусанин» подготовил обзор самых интересных событий.

Удмуртия в минуту: главные новости недели Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Новый конкурс

В Ижевске вновь запустили конкурс на благоустройство Центральной площади. Заявки на участие будут приниматься до десятого сентября. Сам аукцион пройдет тринадцатого сентября. Напомним, что ранее торги признали не состоявшимися.

Банкротство

Арбитражный суд Москвы признал владельца Камбарского машзавода банкротом. Василий Еремеев задолжал Россельхозбанку более 400 млн рублей. Имущество бизнесмена арестовано.

ДРЭУ

Алексей Красноперов покинул пост руководителя дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Ижевска. Он решил не продлевать трудовой контракт из-за долгов города перед предприятием. На его место временно назначен Андрей Лубенец.

Падение цен

«Ижавиа» и «РусЛайн» резко снизили цены на рейсы по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск после появления в Удмуртии «Аэрофлота». Уже в конце октября до столицы можно долететь заплатив за билет чуть меньше 3 млн рублей

Лучший кондитер

В Удмуртии прошел региональный этап конкурса на звание лучшего кондитера. За первое место боролись пять участников. Победителем стала Капитолина Петрова из Ижевска.