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С начала года население Удмуртии сократилось почти на 3 тыс человек

16:40, 31 августа, 2018
Анна Торхова
16:40, 31 августа, 2018
Анна Торхова
45
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#дети\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#смерть
45
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Одной из основных причин смерти стали несчастные случаи.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 7 месяцев 2018 года численность населения сократилась на 2850 человек. Об этом сообщает Удмуртстат.

На 1 января в республике проживало 1513,0 тыс. человек, из которых 995,7 тыс. человек – городские жители.

За 7 месяцев в Удмуртии родилось 9796 малышей. Это на 676 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Умерло за этот период 11053 человека, что на 186 человек больше, чем в прошлом году. В числе умерших 50 детей в возрасте до года.

Основными причинами смерти стали болезни системы кровообращения – 43% от числа умерших, новообразования (15%), несчастные случаи (9%).

16:40, 31 августа, 2018
Анна Торхова
45
0
#дети\n#демография\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#жизнь\n#смерть

 

 

 


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