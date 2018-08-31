1 сентября в Ижевске: афиша мероприятий

В День знаний в парках и общественных пространствах города пройдут представления, конкурсы и мастер-классы.

Ижевск. Удмуртия. Новый учебный год начинается уже в субботу, 1 сентября. В Ижевске помимо праздничных линеек в школах, в парках и общественных пространствах города пройдут представления, конкурсы и мастер-классы как для детей, так и для взрослых.

Афиша

Центральная площадь Ижевска

С 13:00 – 17:00 компания «Комосгрупп», ОАО «Милком» проводят IV фестиваль первоклассников «Дай пять» «Первоклассное мороженое».

Для малышей 3+ будут организованы детские площадки и станции для малышей.

Для первоклассников 7+ настоящие испытания подготовлены на «Гонке героев», мастер-классы от настоящих тренеров по боксу, футболу, «очумелым ручкам».

Гостей фестиваля ждет шоу мыльных пузырей, фокусы, химические опыты и танцевальные флэшмобы, проект фестиваля - «Кафе мороженое» для всей семьи.

Летний сад имени Максима Горького

1 сентября с 12:00 на площади у Кошкиного дома:

- конкурсы и викторины;

- ростовые куклы;

- дискотека

- розыгрыш семейной путевки на выходные от курорта активного отдыха Нечкино и Smart часы.

Парк Кирова

Сцена у входа

1 сентября школа танцев Non-Stop покажет танцевальные номера, организует запись в группы, будут конкурсы, призы, подарки, инстаграм-зона, фотозона.

Начало в 13:00.

Фан-зона

1 сентября в 18:30 начнется показ фильма «Великий шоумен» с Хью Джекманом в главной роли.

Также в программе мероприятия выступление фокусника-иллюзиониста, аквагрим, цирковое шоу животных, фотозона, конкурсы и подарки.

CityFest

(пересечение улиц Кирова и Карла Маркса)

Инклюзивный уличный фестиваль «День добра»:

13:00 – 13:30 – праздничная программа ДД(Ю)Т «Алиса в Зазеркалье»;

13:30 – 14:00 – шоу мыльных пузырей;

14:00 – 14:30 – выступление фокусника;

15:00 – 15:30 – выступление собак породы Шпиц;

14:00 – 16:00 - ростовые куклы «Гигантские медведи».

Кроме того, для с 13:00 до 16:00 для всех желающих: аквагрим, сахарная вата, мастер-класс по Эбру, мастер-класс по изготовлению светоотражающей подвески, парикмахеры, визажисты.

Вход свободный.

Открытый сад

(Пушкинская, 276, за зданием администрации города)

На сцене

12:30 – день знаний. Открытый праздник МВЕУ;

14:00 – марафон искусств ДШИ №2. Концерт солистов эстрадной студии «Выше радуги!» и юных музыкантов из второй Школы искусств;

17:00 – английское караоке: песни Beatles и ABBA под гитару;

18:00 – дискуссия «Девелопмент с открытым кодом: как жители новостроек могут формировать общественные пространства?»;

19:30 – кино в саду, «Человеческий масштаб», Дания, 2012.

В коворкинге

Английский пикник с Лингва Сити

13:00-14:00 – современные методы изучения иностранных языков;

14:00-15:00 – японская каллиграфия с элементами аниме;

14:00-15:00 – настольные игры на английском языке;

15:00-15:30 – японские классики и английские мячики с детьми и взрослыми;

15:30-16:30 – интерактивный разговорный клуб на английском языке;

15:30-16:30 – круглый стол с психологом: оценочная система и школьная нервозность;

15:30-16:30 – сладкий мастер-класс на английском для детей: строим дом из сладкой кукурузы;

16:30-17:00 – мультикультурная викторина и розыгрыш подарков.

Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда

- экскурсия-игра «Музейный лабиринт» для учеников 1-4 классов: познавательное путешествие по исторической экспозиции, археологические раскопки, встреча с «классной дамой» Ижевской женской гимназии, знакомство со старинными предметами;

- игровая программа «Собери мотоцикл для суперагента» для учеников 1-6 классов;

- экскурсия «Дивные звери» на экспозиции «Природа Удмуртии» для учеников 1-6 классов;

- экскурсия по выставке «Удмуртия спортивная» для учеников 1-11 классов;

- экскурсия по выставке «Люди, оружие, конфликты» для учеников 10-11 классов: о военных конфликтах второй половины XX века — войне в Афганистане, двух военных кампаниях в Чечне, а также о первых терактах в СССР — захвате самолета в 1970 году и захвате заложников в школе Сарапуле в 1981 году.

Парк Космонавтов

10:00-20:00 – научно-познавательная площадка «Эврика»;

С 17:00 начнется программа «Буратино и азбука безопасности»:

- театральное представление;

- игровые площадки, призы для участников;

- мастер-классы.