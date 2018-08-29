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Удмуртия в минуту: временный руководитель ДРЭУ и цены на рейсы «Аэрофлота»

18:00, 29 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 29 августа, 2018
Диана Ворончихина
342
0
#образование\n#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#авиация\n#Аэрофлот\n#Удмуртия\n#региональная авиация\n#гражданская авиация\n#Картина дня
Фото: ИА "Сусанин"
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0

Видеообзор самых интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Журналисты «Сусанина» подготовили для своих читателей обзор самых важных и интересных событий региона.

Удмуртия в минуту: временный руководитель ДРЭУ и цены на рейсы "Аэрофлота"

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

ДРЭУ

Место руководителя дорожного ремонтно-эксплуатационного управления Ижевска временно займет Андрей Лубенец. До этого он был первым заместителем директора предприятия. Напомним, что накануне пост начальника ДРЭУ покинул Алексей Красноперов.

Рейсы «Аэрофлота»

Появились цены на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Ижевск-Москва-Ижевск. Лучшая цена, по данным сайта перевозчика, составляет 3787 три тысячи семьсот восемьдесят семь рублей в эконом классе.

Ремонт дорог

В Ижевске завершили ремонт переулка Широкий в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Дорожники полностью обновили участок от улицы Максима Горького и до пересечения с улицей Пушкинская.

Учебники

В новом учебном году всех учащихся школ Удмуртии обеспечат бесплатными учебниками. На покупку книг из бюджета республики выделят более 170 млн рублей.

Удмуртский скороход

В Ижевске в десятый раз пройдет «Удмуртский скороход». Массовая экстремальная пешеходная прогулка пройдет восьмого и девятого сентября. В этом году участникам предлагают пройти новую суперсложную дистанцию с 175 километров.

18:00, 29 августа, 2018
Диана Ворончихина
342
0
#образование\n#благоустройство\n#дороги\n#Ижевск\n#авиация\n#Аэрофлот\n#Удмуртия\n#региональная авиация\n#гражданская авиация\n#Картина дня

 

 

 


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