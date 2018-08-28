Работы планируется закончить 28 августа в 22:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несколько домов остались без холодной воды. Работы на сетях начались 27 августа в 22:00, сообщается на сайте «Ижводоканала».

Холодное водоснабжение отключили по адресам:

- улица Карла Маркса, 431, 435, 437

- улица 7 Подлесная, 7;

- улица Максима Горького, 249, 255;

- колонка по улице Карла Маркса, 431.

Также 27 августа в 16:00 холодную воду отключили в доме на улице Ленина, 118а.

Работы планируется закончить 28 августа в 22:00.