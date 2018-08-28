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В Ижевске несколько домов остались без холодной воды

13:20, 28 августа, 2018
Анна Торхова
13:20, 28 августа, 2018
Анна Торхова
105
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода
Фото: pixabay.com
105
0

Работы планируется закончить 28 августа в 22:00.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске несколько домов остались без холодной воды. Работы на сетях начались 27 августа в 22:00, сообщается на сайте «Ижводоканала».

Холодное водоснабжение отключили по адресам:

- улица Карла Маркса, 431, 435, 437

- улица 7 Подлесная, 7;

- улица Максима Горького, 249, 255;

- колонка по улице Карла Маркса, 431.

Также 27 августа в 16:00 холодную воду отключили в доме на улице Ленина, 118а.

Работы планируется закончить 28 августа в 22:00.

13:20, 28 августа, 2018
Анна Торхова
105
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#вода

 

 

 


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