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Автомобильная акция «Тонировка» стартовала в Ижевске

17:00, 27 августа, 2018
Анна Торхова
17:00, 27 августа, 2018
Анна Торхова
453
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#ГАИ\n#водители\n#сотрудники\n#автомобиль
Фото: pixabay.com
453
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Мероприятие проводится с 27 по 31 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 августа стартовала автомобильная акция «Тонировка». Она продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску.

В рамках оперативного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут проверять тонированные автомобили. Владельцам машин, в которых коэффициент светопропускаемости стекол не соответствует нормам, грозит штраф 500 рублей.

В случае, если водитель не исполнит требование сотрудника и не уберет тонировку, ему могут назначить штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток.

17:00, 27 августа, 2018
Анна Торхова
453
0
#ГИБДД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#ГАИ\n#водители\n#сотрудники\n#автомобиль

 

 

 


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