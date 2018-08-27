Автомобильная акция «Тонировка» стартовала в Ижевске

Мероприятие проводится с 27 по 31 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 августа стартовала автомобильная акция «Тонировка». Она продлится до 31 августа, сообщает пресс-служба управления МВД России по Ижевску.

В рамках оперативного мероприятия сотрудники Госавтоинспекции будут проверять тонированные автомобили. Владельцам машин, в которых коэффициент светопропускаемости стекол не соответствует нормам, грозит штраф 500 рублей.

В случае, если водитель не исполнит требование сотрудника и не уберет тонировку, ему могут назначить штраф от 500 до 1000 рублей, либо арест на срок до 15 суток.