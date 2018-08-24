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Удмуртия в минуту: главные новости недели

18:00, 24 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 24 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#образование\n#выборы\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: susanin.news
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Видеообзор самых интересных новостей минувших 5 дней.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя подошла к концу. Провожаем пятницу традиционным обзором самых интересных новостей минувших пяти дней от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту: главные новости недели

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Несостоявшиеся выборы

20 августа прошла сессия Гордумы, где депутаты не смогли выбрать главу Ижевска. После голосования Константин Сунцов опередил Михаила Черемных. Однако набранных голосов для победы ему не хватило. На пост мэра объявят новый конкурс.

Отмена торгов

УФАС отменило результаты торгов по благоустройству Центральной площади в Ижевске. В документации по конкурсу нашли нарушения. Служба благоустройства города намерена обжаловать это решение.

Пещерные истории

Проект Сусанина «Удмуртия по-взрослому» доехал до пещеры в Каракулинском районе. Подробнее о наскальных надписях, остатках медного рудника и приступе клаустрофобии читайте в материале «Пещерные истории».

Признание вины

В четверг прошло заседание по делу водителя, который насмерть сбил подростка в Ижевске. Мужчина признал свою вину. Также он заявил, что готов возместить семье погибшего моральный вред.

Льготы для учителей

Учителям Удмуртии начнут доплачивать за проведение итоговой государственной аттестации. На эти цел в бюджет республики на 2019 год заложат более 80 млн рублей.

18:00, 24 августа, 2018
Диана Ворончихина
245
0
#образование\n#выборы\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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