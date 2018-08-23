Росгвардия: все школы Ижевска прошли проверку на безопасность

В городе насчитывается 598 школ.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Росгвардии к новому учебному году проверили на безопасность все школы Ижевска. Всего в столице их насчитывается 598, 11 из которых находятся под наблюдением частных охранных предприятий, сообщил начальник Управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии России по Удмуртии Виктор Дементьев.

Все образовательные учреждения должны быть оснащены турникетами, системой видеонаблюдения, сигнализацией, тревожными кнопками и физической охраной.

«К началу учебного года все школы должны провести необходимые мероприятия, которые мы указали в актах обследования», - рассказал Виктор Дементьев.

Отметим, в каждой школе должна быть создана комиссия, которая присваивает объекту определенную категорию. После этого на учреждение создается паспорт безопасности, в котором указываются: площадь школы, руководство, экстренные службы и порядок их взаимодействия, а также последствия, в случае чрезвычайной ситуации.

На сегодняшний день проверку прошли не только школы, но и все образовательные учреждения Ижевска. Их в городе насчитывается более 1400.

В четверг, 23 августа, очередной рейд прошел в школе №34 Ижевска. Во время выезда сотрудники проверили документацию, удостоверение охранника и работу «тревожной кнопки». В течение 5 минут после её нажатия на место прибыли силовики.