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Жуткие подземелья Удмуртии: информагентство «Сусанин» рвет туристические шаблоны

17:15, 23 августа, 2018
Марат Газизуллин
17:15, 23 августа, 2018
Марат Газизуллин
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#Ижевск\n#Каракулино\n#путешествия\n#Удмуртия\n#исследования\n#природа
Фото: susanin.news
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Проект «18+: Удмуртия по-взрослому» открыл в Каракулинском районе настоящую кладовую для совершеннолетних и дееспособных авантюристов, способных отвечать за свои действия и рисковать своим здоровьем ради настоящих взрослых приключений.

Каракулино. Удмуртия. Журналисты информагентства «Сусанин» посетив самую южную точку Удмуртии в поселке Зуевы ключи, продолжили экспедицию по местам боевой славы племен, которые когда-то жили на территории региона в доисторические времена.

Поборов жажду знаний о живой и мертвой воде в источниках рядом с марийским анклавом Удмуртии трое физически здоровых ижевчан приняли предложение проводника Валерия Котова посетить одну из самых загадочных достопримечательностей республики – пещеру Белую. По словам нашего провожатого, в Удмуртии есть масса мест, где все еще жили реальные язычники, шаманы и ведьмы, где все еще ходят легенды о предках, живших на берегах Камы тысячи лет назад. Одним из таких зловещих мест и стало подземелье рядом с селом Чегандой, использовавшееся как медный рудник чуть ли не со времен Ивана Грозного. Вместе с тем, археологи утверждают, что медь тут могли добывать и намного раньше, так как при раскопках городищ ананьинской и пьяноборской культур, обнаруженных неподалеку, найдены многочисленные металлические изделия, датируемые девятым веком до нашей эры.

В более поздние времена Белую использовали в качестве своей базу речные пираты, грабившие купеческие караваны на Каме. О судьбе последней такой банды рассказал Валерий Котов: «В годы гражданской войны в этой пещере пряталась банда из 40 человек. Они грабили крестьянские обозы. До такой степени обнаглели, что начали нападать на деревни. Тогда из Сарапула был выслан отряд азинцев. Часть банды была уничтожена в поле, другая часть бежала в эту пещеру. И тогда здесь красноармейцы, чтобы не рисковать своей жизнью, просто взорвали вход в эту пещеру. Позднее взорванную часть хода раскопали». В результате этих происшествий Белая значительно уменьшилась, при этом есть свидетельства, что раньше длина ее коридоров достигала полутора километров».

Зловещая пещера, вызвавшая приступ клаустрофобии у одного из наших коллег осталась позади, но проект «18+: Удмуртия по-взрослому» продолжается и новые приключения для взрослых уже скоро станут новыми материалам информагентства «Сусанин».

Пещерные истории

Известно, что ранее из пещеры было до четырех выходов. В настоящее время один из выходов обвалился, еще один был законсервирован - его засыпали песком, чтобы можно было использовать как аварийный, при обрушении основного входа. Из-за мягкого песчаника, из которого состоят стены и своды пещеры, обрушения тут происходят постоянно.

17:15, 23 августа, 2018
Марат Газизуллин
250
0
#Ижевск\n#Каракулино\n#путешествия\n#Удмуртия\n#исследования\n#природа

 

 

 


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