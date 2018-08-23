Предприниматель из Можги попытался дать полицейскому взятку принтером

В итоге мужчине назначили судебный штраф в размере 8 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. Предприниматель из Можги попытался дать полицейскому взятку в виде принтера. Случай произошел в мае этого года, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии,

Суд установил, что мужчина занимался коммерческой деятельностью – продавал бытовую технику и электронику. Он несколько раз приезжал из Можги в Якшур-Бодью в командировки. В мае сотрудники полиции начали проверку после того как обнаружили в магазине предпринимателя растения, которые предположительно являлись сырьем для производства наркотиков.

«Мужчина решил дать взятку сотрудникам полиции, чтобы избежать дальнейшего разбирательства. Он попытался передать заместителю начальника отдела полиции принтер», - говорится в сообщении.

При попытке передачи техники предпринимателя задержали.