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Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

18:00, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
18:00, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#бензин\n#искусство\n#Удмуртия\n#новости\n#УФАС\n#цены на бензин\n#происшествие\n#Картина дня
Фото: susanin.news
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Видеообзор самых интересных событий минувшего дня.

Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 22 августа, подходит к концу, и «Сусанин» подводит итоги в традиционном обзоре.

Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион

Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)

Отмена результатов торгов

УФАС отменило результаты торгов по благоустройству Центральной площади Ижевска. В управление обратилось предприятие «Самарадортранссигнал», которое считало, что конкурс прошел с нарушениями.

Снижение цен на бензин

В Ижевске за прошедшую неделю снизились цены на бензин. Например, топливо марок АИ-92 и АИ-95 подешевело на 6 копеек.

Деньги на алкоголь

Почти 9 млрд рублей потратили жители Удмуртии на покупку алкоголя за первое полугодие 2018 года. Самый популярным спиртным напитом оказалась водка.

Новый аттракцион

Новый аттракцион «Тополь» появится в Летнем саду Ижевске. Он будет вращаться и поднимать людей вверх на пятьдесят метров. Экстремальную карусель поставят на мете старого колеса обозрения.

Экскурсии на удмуртском языке

В Ижевске музей ИЗО начал проводить экскурсии на удмуртском языке. Сегодня в новом формате работают уже две выставки – «Удмуртпогода» и «Исконное русское».

18:00, 22 августа, 2018
Диана Ворончихина
318
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#культура\n#общество\n#Ижевск\n#бензин\n#искусство\n#Удмуртия\n#новости\n#УФАС\n#цены на бензин\n#происшествие\n#Картина дня

 

 

 


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