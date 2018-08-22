Видеообзор самых интересных событий минувшего дня.
Ижевск. Удмуртия. Рабочая среда, 22 августа, подходит к концу, и «Сусанин» подводит итоги в традиционном обзоре.
Удмуртия в минуту: отмена результатов торгов по Центральной площади и экстремальный аттракцион
Итоги дня в Удмуртии. подробнее: http://susanin.news Текст озвучен по заказу ИА "Сусанин". http://vk.com/lavavulkanova (Диктор Ксюша Вулканова)
Отмена результатов торгов
УФАС отменило результаты торгов по благоустройству Центральной площади Ижевска. В управление обратилось предприятие «Самарадортранссигнал», которое считало, что конкурс прошел с нарушениями.
Снижение цен на бензин
В Ижевске за прошедшую неделю снизились цены на бензин. Например, топливо марок АИ-92 и АИ-95 подешевело на 6 копеек.
Деньги на алкоголь
Почти 9 млрд рублей потратили жители Удмуртии на покупку алкоголя за первое полугодие 2018 года. Самый популярным спиртным напитом оказалась водка.
Новый аттракцион
Новый аттракцион «Тополь» появится в Летнем саду Ижевске. Он будет вращаться и поднимать людей вверх на пятьдесят метров. Экстремальную карусель поставят на мете старого колеса обозрения.
Экскурсии на удмуртском языке
В Ижевске музей ИЗО начал проводить экскурсии на удмуртском языке. Сегодня в новом формате работают уже две выставки – «Удмуртпогода» и «Исконное русское».