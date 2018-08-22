В Ижевске дорожники начали ремонтировать улицу Увинскую

В общей сложности планируется восстановить 1,25 км дороги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начались ремонтные работы на улице Увинской. Участок дороги станет последним из 25 обновляемых объектов по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба дорожного предприятия «Ижевское».

Дорожники отремонтируют участок от улицы Новошестнадцатой до улицы Олега Кошевого.

На сегодняшний день на объекте проводятся разбивочные работы и демонтаж покрытия. На месте уложат выравнивающий слой асфальтобетона, отремонтируют 56 колодцев и укрепят обочины.

Всего планируется восстановить 1,25 км дороги.