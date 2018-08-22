Паломники пройдут пешком более 40 км.

Ижевск. Удмуртия. Традиционный Успенский покаянный крестный ход пройдёт в Удмуртии с 26 по 28 августа. Как сообщает пресс-служба Ижевской епархии, паломники пройдут из Ижевска в Успенский женский монастырь села Перевозное.

Ежегодный крестный ход приурочен к Успению Пресвятой Богородицы - престольному празднику монастыря в Перевозном.

В 7:00 воскресенья, 26 августа, паломники помолятся за Божественной литургией в храме Иверской иконы Божией Матери в Ижевске (улица Ленина, 140А).

В 8:00 состоится молебен, участников крестного хода благословит митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.

Выдвинутся в путь паломники в 10:00. Они пройдут через посёлок Октябрьский, Кабаниху по Завьяловскому тракту до Новой Казмаски.

В понедельник, 27 августа, крестный ход продолжит свой путь через Докшу и Паздеры по берегу Камы. Вечером крестный ход придёт в Перевозное.

Утром во вторник, 28 августа, участники крестного хода смогут помолиться за литургией, которую возглавит митрополит Викторин.